Vaka haritası açıklandı! İstanbul rekor kırdı...

Bugün Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 100 bin üzerinden 20-26 Mart arasındaki vakaların aktarıldığı harita, durumun vahametini gözler önüne serdi.
SAMSUN YİNE ZİRVEDE
İstanbul'da vaka sayısı 100 binde 401.62, Ankara 184,29, İzmir 156.48 olarak tespit edildi.Türkiye'de vaka sayısının oransal olarak en yüksek olduğu şehir 586.84 ile Samsun oldu.Türkiye'de düşük riskli 'mavi' kategoride yer alan tek kent olan Şırnak'ta ise 100 binde vaka sayısı 13.57 oldu.Marmara Bölgesi'nde İstanbul'u 100 binde 400.65 vaka ile Yalova izledi. Çanakkale 348.81, Balıkesir 344.84 olarak tespit edildi.
EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL
Ankara ve İzmir'de de vaka sayılarında artış görüldü. Başkent'te 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 107,99'dan 184,29'a, İzmir'de ise 111,41'den 156,48'e yükseldi. Batı'da en düşük vaka sayısının görüldüğü kent 38,71 ile Uşak oldu.
Risk haritasında mavi renk ile düşük riskli sayılan tek il olan Şırnak'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı 13,57 olarak ölçüldü. Şırnak'ın ardından vaka sayısı en düşük diğer iki il 22,65'le Siirt ve 28,98'le Şanlıurfa oldu.