Vajinismusta doğru bilinen yanlışlar

Vajinismus tedavisi olan bir hastalık olsa da doğru bilinen yanlışlar tedavi sürecinin ertelenmesine, böylece tedavinin gecikmesine neden oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer vajinusmusun doğru bilinen yanlışlarını anlattı.

Vajinismus, tedavisi mümkün olan bir hastalık olmasına rağmen, hastalık olarak kabul edilmediği ve tedavisinin ertelendiği durumlarda kişinin özgüvenine, ilişkilerine ve evliliğine oldukça zarar verir. Vajinismus sorunu hakkında doğru bilinen bazı yanlışlar vardır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer konu hakkında önemli bilgiler verdi.

YANLIŞ: Vajinismus zamanla kendiliğinden düzelir

DOĞRU: Vajinismus psikolojik bir hastalıktır ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Vajinismusun kendiliğinden geçmesini bekleyerek yıllar geçer. Doğru yöntemler kullanıldığında tedavisi çok kolay olan vajinismusta, tedaviyi erteleyen kadınlar kendi mutluluklarından çalarlar ve evliliklerine zarar verirler. Bu nedenle vajinismus sorununuzun kendiliğinden geçmesini bekleyerek boşa zaman kaybetmeyin ve en kısa sürede cinsel terapi eğitimi olan bir jinekoloğa başvurun.

YANLIŞ: Kendini zorlayarak denemeye devam edilmelidir

DOĞRU: Vajinismusu olan kadın, cinsel ilişki sırasında vajen kaslarını kasarak cinsel ilişkiye izin vermez. Kadının kendini zorlayarak cinsel ilişkiye girmeye çalışması, kasılmış olan vajen girişinde travmaya neden olarak kadının cinsel ilişkiden daha da korkmasına yol açar. Bilinçsizce yapılan kendi kendine tedavi, bu süreci daha da zorlaştırır.

YANLIŞ: Vajinismus tedavi edilemez

DOĞRU: Vajinismus yüzde 100 tedavisi olan bir hastalıktır ve kişiye özel uygulanan doğru bir tedavi ile 1-5 seansta çözüme kavuşturulur. Vajinismus tedavisinin ardından kişi sağlıklı bir cinsel ilişki yaşayabilir.

YANLIŞ: Vajinismus çok az kadında görülür

DOĞRU: Vajinismus özellikle Doğu ülkelerinde daha sık görülen bir hastalıktır. Türkiye'de de her 10 kadından 1’inde vajinismus sorununa rastlanmaktadır. Vajinismusa sahip olan kadınlar, bu durumu paylaşmaktan çekindikleri için sadece kendilerinde böyle bir sorun olduğunu düşünürler. Muayane olmaktan korktukları için ise jinekoloğa başvurmazlar ve bu sorunla yıllarca mücadele etmek zorunda kalırlar.

YANLIŞ: Vajinismus hastaları gebe kalamaz

DOĞRU: Doğru bilinen yanlışlardan biri de vajinismus hastası bir kadının gebe kalamayacağı düşüncesidir. Fakat düşük bir ihtimal de olsa, tam bir cinsel birleşme olmadan da gebe kalmak mümkündür. Erkeğin dış genital bölgeye yaklaşabildiği bir cinsel ilişkide, erkeğin vulvaya yani kadının dış genital bölgesine boşalması sonucu vajinanın dış kısmındaki spermler yüzerek tüplere ulaşabilir ve yumurtayı dölleyebilir, böylece gebelik gerçekleşebilir. Kimi durumlarda ise, vajinismus hastaları tüp bebek veya aşılama yolları ile gebe kalma yoluna gidebilirler. Ancak gebe kalmak ve çocuk sahibi olmak vajinismus hastalığını ortadan kaldırmaz. Vajinismus, tedavi edilmediği sürece cinsel ilişkiye girme problemi devam edecektir.

YANLIŞ: Vajinismus psikolojik temelli bir rahatsızlık, o halde sadece psikolojik tedavi yeterli olur.

DOĞRU: Vajinismusa, %95 oranında kaygı, korku, stres ve endişeden kaynaklanan psikolojik nedenler sebep olsa da, %5 lik kısımda organik nedenler bulunmaktadır. Vulvar Vestibulitis Sendrom (VVS), pelvik inflamatuar hastalıklar, bartholin absesi ve kisti, doğuştan gelen anatomik engeller, kızlık zarındaki (hymen) anormallikler vajinismusun organik nedenleri arasındadır ve mutlaka deneyimli bir jinekolog hekim tarafından tedavi edilmelidir.

YANLIŞ: Vajinismus tedavisinde kızlık zarının ameliyatla alınması gerekmektedir

DOĞRU: Vajinismusta vajen girişi kasıldığından cinsel ilişki gerçekleşemez. Kızlık zarının alınması işlemi olan hymenektomi ancak bazı durumlarda tedavinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Kızlık zarının yapısında anatomik bozukluk olması, kızlık zarının kapalı veya normalden kalın olması gibi durumlarda başvurulan hymenoktomi operasyonu, gereksiz durumlarda kullanıldığında tedaviye bir katkısı olmayacaktır. Çünkü hymen ameliyatla alınsa da, vajinismus psikolojik bir nedene dayanıyorsa, vajen kaslarının kasılması devam edecektir ve vajinismus sorununda tedavi edici olmayacaktır.

YANLIŞ: Başka bir erkekle evlenirsem vajinismus sorunu geçer

DOĞRU: Vajinismus sorunu yaşayan bazı kadınlar, cinsel ilişkiye girememelerinde kimi zaman eşlerini suçlayabilir, bu sorunun kaynağı olarak karşı tarafı görebilir ve başka bir erkekle bu sorunu yaşamayacaklarını düşünebilir. Ancak böyle bir durumda karşı tarafı suçlamak, çiftler arasındaki ilişkiye zarar vermekten başka bir şey yapmaz. Kadın vajinismus tedavisi olmadığı sürece, başka bir partnerle bile olsa, bu problem her zaman karşısına çıkacaktır. Bu noktada doğru olan kadının vajinismus olduğunu kabul ederek tedavi olmasıdır. Vajinismus, bir çift problemidir ve erkeklerin de eşlerine bu süreçte destek olmaları önemlidir.