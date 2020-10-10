Vaiz maaşları 2020: Yılın ikinci yarısında vaiz maaşı ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görev yapanların aylık net maaşı diğer yerlerde görev yapanlara göre yaklaşık “8 TL” daha fazla oluyor. Uzman Vaiz , Vaiz’den, Başvaiz de Uzman Vaiz’den daha yüksek alıyor. Ayrıca Ulusal ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde fiilen çalışan Vaizlere, bu çalışmalarının her gün için en çok 8 saat esas alınarak fazla çalışma ücreti ödenir. Fazla çalışma ücreti miktarı ise, bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katı kadar olur. 2020 yılında saat başı fazla çalışma ücreti 2,26 TL’dir, dolayısıyla fazla mesai yapan Vaiz, her gün için net 72 TL çalışma mesai ücreti alıyor.
VAİZ MAAŞLARI
2020 yılının ikinci yarısında vaiz maaşları hesaplanırken, Uzman Vaiz ve Başvaiz unvanlı kadrolarında olanlar ile Vaiz kadrosunda olup da Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görevli Vaizlerin maaşı, Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi, Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi kesintisi, Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi, Uzman Vaiz ve Başvaiz maaş miktarları hesaplamaya katılmamıştır.
Aylık net maaş tutarları, bekâr (veya eşi çalışan) ile çocuksuz personele göre hesaplanmıştır. Hizmet süresi 13 yıldan az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmış, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece ve kademelere tahmini olarak yer verilmiştir.
2020 yılının ikinci yarısında Vaiz net maaşı (aile yardımı hariç)
D/K
Hizmet Yılı
2020 Yılı İkinci Yarısında Net Maaş
Vergi Oranı %15
Vergi Oranı %20
1/4
25 ve üzeri
5.258 TL
5.133 TL
1/4
24
5.256 TL
5.131 TL
1/3
23
5.248 TL
5.123 TL
1/2
22
5.239 TL
5.114 TL
1/1
21
5.230 TL
5.106 TL
2/3
20
5.076 TL
4.958 TL
2/2
19
5.068 TL
4.950 TL
2/1
18
5.060 TL
4.943 TL
3/3
17
5.018 TL
4.902 TL
3/2
16
5.011 TL
4.895 TL
3/1
15
5.004 TL
4.888 TL
4/3
14
4.885 TL
4.773 TL
4/2
13
4.879 TL
4.767 TL
4/1
12
4.812 TL
4.704 TL
5/3
11
4.593 TL
4.485 TL
5/2
10
4.587 TL
4.480 TL
5/1
9
4.581 TL
4.474 TL
6/3
8
4.565 TL
4.459 TL
6/2
7
4.553 TL
4.448 TL
6/1
6
4.555 TL
4.450 TL
7/3
5
4.517 TL
4.414 TL
7/2
4
4.513 TL
4.410 TL
7/1
3
4.509 TL
4.406 TL
8/3
3
4.498 TL
4.396 TL
9/3
2
4.444 TL
4.345 TL
9/2
1
4.440 TL
4.342 TL
9/1
0
4.437 TL
4.338 TL