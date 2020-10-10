Vaiz maaşları 2020: Yılın ikinci yarısında vaiz maaşı ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde “Vaiz”, “Uzman Vaiz” ve “Başvaiz” unvanlı kadrolarda görev alabilmek için mücadele veren din bölümü lisans mezunları vaiz maaşlarının ne kadar olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Görev yerlerinin Kurum merkez teşkilatında ya da diğer yerlerde olma durumu ile unvanlarına göre aylık ücretleri de değişen vaizler, 2020 yılı ikinci yarısında ne kadar maaş alıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görev yapanların aylık net maaşı diğer yerlerde görev yapanlara göre yaklaşık “8 TL” daha fazla oluyor. Uzman Vaiz , Vaiz’den, Başvaiz de Uzman Vaiz’den daha yüksek alıyor. Ayrıca Ulusal ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde fiilen çalışan Vaizlere, bu çalışmalarının her gün için en çok 8 saat esas alınarak fazla çalışma ücreti ödenir. Fazla çalışma ücreti miktarı ise, bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katı kadar olur. 2020 yılında saat başı fazla çalışma ücreti 2,26 TL’dir, dolayısıyla fazla mesai yapan Vaiz, her gün için net 72 TL çalışma mesai ücreti alıyor.

VAİZ MAAŞLARI

2020 yılının ikinci yarısında vaiz maaşları hesaplanırken, Uzman Vaiz ve Başvaiz unvanlı kadrolarında olanlar ile Vaiz kadrosunda olup da Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görevli Vaizlerin maaşı, Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi, Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi kesintisi, Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi, Uzman Vaiz ve Başvaiz maaş miktarları hesaplamaya katılmamıştır.

Aylık net maaş tutarları, bekâr (veya eşi çalışan) ile çocuksuz personele göre hesaplanmıştır. Hizmet süresi 13 yıldan az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmış, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece ve kademelere tahmini olarak yer verilmiştir.

2020 yılının ikinci yarısında Vaiz net maaşı (aile yardımı hariç)