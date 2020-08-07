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Vahşet! Çocukluk arkadaşına tecavüz edip öldürdü

Sevdiği şarkıcının konserine giden 20 yaşındaki genç kız, bir daha eve dönmedi. Genç kızın cansız bedeni, ertesi gün dere yatağında bulundu. Yapılan inceleme sonucunda tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Son dakika haberine göre ise, mahkemeye çıkartılan 20 yaşındaki cinayet zanlısının iddiaları kan dondururken, mahkemenin verdiği karar bugün açıklandı.

Vahşet! Çocukluk arkadaşına tecavüz edip öldürdü Dünyanın konuştuğu cinayette karar günü... İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan Keeley Bunker, eylül ayında akşamı saatlerinde gittiği konserden bir daha eve dönmedi.
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