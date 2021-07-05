Uzun süreli uykusuzluk ölüme neden olabilir

Uyku hayatımızda öyle önemli bir role sahip ki uykusuz kaldığımızda birçok sağlık problemiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist Fundem Ece Erdem, uykusuzluğun depresyon, yeme bozuklukları, sosyal fobi, bağımlılık gibi birçok psikolojik probleme yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Uykunun yaşam kalitemiz için önemli bir etkisi bulunuyor. Uyku sırasında bilişsel ve bedensel olarak yenilendiğimiz gibi beynimizin de adeta şarj oluyor. Çünkü uyku esnasında, beyindeki sinir hücreleri onarılıyor, bu sinir hücreleri arasındaki bağlantılar kurulup aktivasyonu sağlanıyor. Kaslarımızın ve diğer doku hücreleri de yine uyku esnasında yenileniyor, metabolizma uyurken düzenleniyor. Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist Fundem Ece Erdem uykunun psikolojimiz üzerindeki etkilerinden bahsederken uykusuzluğun yarattığı problemlerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

UZUN SÜRELİ UYKUSUZLUK ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

Klinik Psikolog Erdem, uykusuzluğun duygu alanında düzensizliklere yol açabildiğine de dikkat çekiyor. Uykusuzluğun mutluluk duygusunda azalma, kendini kontrol etmede güçlük, sinirlilik durumu, mizah duyumunda azalma, sosyal ortamlardan kaçınma, mental esneklik, yaratıcı özelliklerde azalma gibi birçok psikolojik problemi beraberinde getirdiğini anlatan Erdem, şunları söylüyor: “1966 senesinde gerçekleştirilen kontrollü bir deneyde, bir grup insan 205 saat uykusuz bırakılıyor. Bu sürenin sonunda deneye katılanlar düşünememe, kelimeleri hatırlayamama başlamış. Hatta ilerleyen evrelerde halüsinasyon görmüşler. Ayrıca daha uzun uykusuzluk süresinin ölüme neden olacağı da öngörülüyor.”

UYKUSUZLUK BERABERİNDE NASIL PSİKOLOJİK PROBLEMLER DOĞURUR?

Uykusuz kalan bireylerde yeme bozuklukları görüldüğünü belirten Erdem, tıkınırcasına ya da duygusal yeme bozukluğunun karşılaşılan psikolojik problemler arasında yer aldığını ifade ediyor. Klinik Psikolog Erdem, uykusuzluğun duygulanımda da dengesizliğe yol açtığı için yemek yemenin kişinin karşısına duyguları telafi etme çabası gibi çıktığını, ancak sonrasında her zaman pişmanlık duyulduğunu anlatıyor.

SOLUNUM SORUNU YAŞAYAN BİREYLERİN KAYGISI ARTIYOR

Depresyon da uykusuzlukla beraber görülen psikolojik problemler arasında yer alıyor. Uykusuz kalan bireylerin mutsuz ve isteksiz hissetmeye başladığını hatırlatan Erdem, sözleri şöyle sürdürüyor: “Bu kişilerin tahammülleri düşüktür ve negatif düşünce yaygındır. Aşırı yeme ya da iştahsızlıkla birlikte de depresyon eşlik eder. Bu evrede kişilerin enerjisinde de düşüşler olduğundan, yattıkları yerden kalkmak dahi istemezler. Uykusuzluğa yol açan fizyolojik etmenlerin %5-9’u solunum problemleridir. Solunum problemi yaşayan bireylerin kaygıları da artmaktadır. Çünkü “Uykumda nefesim kesilirse ve ölürsem” gibi karamsar düşünceler kaygıyı doğurur. Bununla bağlantılı olarak panik atak belirtileri de görülebilir.”

UYKUSUZLUK SOSYAL FOBİYİ TETİKLİYOR