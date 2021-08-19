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Uzun süredir takip ediliyordu! Hepsi öldürüldü

DHA |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 13:43 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 13:43

Son dakika haberi... Bakan Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi.


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pkk terörist Süleyman Soylu
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