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Uzun süredir bekleniyordu! Ve başladı

İHA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 8:30 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 8:30

İstanbul'da yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bugün başladı. İstanbul’da, korona virüs tedbirleri kapsamında sanayi sektörü erken mesai saatine geçti. Saat 07.00’de gelen işçiler iş başı yaptı.


Virüsün tüm toplumun problemi olduğunu belirten fabrikanın sahibi Cem Baybör, “Valilik açıklama yapmış, sabah 07.00’da başlayın diye, biz de kurallara uyduk. 07.00’da başladık çalışmaya. İşçiler geldi, böyle bir kural varsa, yasa varsa herkes uyacak. Pandemi herkesi problemi. Normalde işe giriş saati, çıkış saati hep aynı olduğundan pandemiden dolayı sıkıntı yaşanıyordu. O yüzden 07.00’ye alınan saatler çok mantıklı oldu. Herkes aynı saatte işe gelmiyor, aynı saatte çıkmıyor. O yüzden güzel” diye konuştu.

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