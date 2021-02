Alerjiden korunmanın 8 yolu!

Evde kaldığımız süre boyunca bazı alerjik belirtilerde ve alerji geliştirme riskinde artışın meydana gelebileceğini söyleyen Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay alınabilecek önlemleri anlattı.

KIŞ AYLARINDA ALERJİYE NE SEBEP OLUR?

Kış aylarında özellikle herkesin evde kalmaya özen gösterdiği küresel salgın döneminde evlerde daha fazla vakit geçiriliyor. Bu da iç mekan alerjenlerine daha fazla maruz kalınmasına sebep oluyor. Havadaki toz parçacıkları, toz akarları, evcil hayvan tüyleri, küfler, hamam böcekleri gibi birçok iç mekan alerjeni, alerjileri tetikleyebilir. Alerjisi olan kişilerde bu tetikleyiciler belirtilerin artmasına neden olurken alerjisi olmayan kişiler için ise risk oluşturuyor.

BU TETİKLEYİCİLER NELERDİR VE NERELERDE BULUNUR?

İç mekan alerjenlerinden en yaygın olanı toz akarlarıdır. Toz akarları her evde bulunan mikroskobik küçük böceklerdir. Yataklarda, halılarda, çarşaflarda, pelüş oyun caklarda ve kumaş içeren her yerde toz akarları barınabilir. Banyolar ve mutfaklar gibi nemli alanlar da küf sporlarının üremesi için uygun yerlerdir ve bu küfler maalesef çıplak gözle görülmez. Hepimiz küf sporlarını soluruz ama alerjisi olanlar için küf sporlarına maruziyet hapşırmayı, burun tıkanıklığını ve kaşıntıyı tetikleyebilir. İç mekan alerjenlerinden bir diğeri de hamamböceği dışkısıdır. Hamam böcekleri, evin hijyeninden bağımsız olarak her yerde yaşayabilir ve ışığı sevmedikleri için genellikle gece ortaya çıkarlar. Hamamböcekleri, birçok insan için alerjen olan bir protein içerir. Hamam böceklerinin vücut parçaları, tükürükleri ve atıkları alerjenlerdir. Ölü hamam böcekleri bile alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Evcil hayvan tüyleri de iç mekan alerjenlerindendir. Evcil hayvanların tüylerinde bulunan ölü deriler, tükürük ve bazı diğer maddeler alerjiye neden olabilir be mevcut alerjiyi kötüleştirebilir. Ev tozu akar alerjenleri daha çok deniz kenarındaki şehirlerde veya deniz kenarına yakın şehirlerdki evlerde sorun olan bir alerjendir. Konya , Urfa gibi deniz kenarına uzak ve havası kurak iklemlerde ev tozu mite alerjenleri genelde yaşayamaz.