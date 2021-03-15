Uzun süre ayakta durmak topuk dikenini tetikliyor!

26 kemik, 33 eklem ve 100’den fazla kas, bağ ve tendondan oluşan karmaşık bir sistemin bulunduğu ayakların sağlığı genel vücut sağlığı için büyük önem taşıyor. Yanlış ayakkabı seçimi, sert zeminde yürüyüş, uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işler gibi nedenlerden dolayı bu bölgede birçok problem ortaya çıkabiliyor. Bu sorunların başında topuk dikeninin geldiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, “Bu rahatsızlık topuk kemiğinin alt kısmında aylar içinde kalsiyum birikmesine bağlı olarak oluşur. Aniden ortaya çıkmaz. Bu nedenle topuk ağrısı gibi erken belirtileri görmezden geldiğinizde ortaya çıkma riski daha yüksektir” ifadelerini kullandı.

Çoğumuz estetik kaygılardan dolayı dış görünüşe daha çok özen gösterirken bazı bölgelerimiz göz ardı edilebiliyoruz. Fakat, önemsemediğimiz bölgelerden birisi olan ve yaşam boyunca bizleri taşıyan ayakların sağlığı ihmal edilmeyecek kadar önem arz ediyor. Burada ortaya çıkabilecek bir sorun kişilerin günlük hayatta adım atma, yürüme gibi aktiviteleri yapmasına engel olurken yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor.

FAZLA KİLO VE UZUN SÜRE AYAKTA DURMAK TOPUK DİKENİNE NEDEN OLUYOR!

Ayak sorunlarının sadece ayaklarınızı etkileyen bir problem olarak düşünülmemesi gerektiğine dikkat çeken Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, “Nasılsa adım atabiliyoruz, yürüyoruz gibi düşünerek ayaklarımıza gereken özeni göstermiyoruz. Hatta bazı belirtileri ihmal ediyoruz. Ayakkabı seçimi de aynı şekilde gerçekleşiyor. Rengi, deseni güzelse alıyoruz, sağlıklı olması ikinci planda kalıyor. Fakat gereken önem verilmez ise ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalınabilir. Ayaklarımızda yaygın olarak görülen sorunların başında Topuk Dikeni geliyor. Fazla kilo, sürekli ayakta durmayı gerektirecek işlerde çalışma, yanlış ayakkabı seçimi, bazı intihaplı romatizma hastalıkları, ayaklarda stres oluşturan sportif faaliyetler, asil tendonu soruları gibi nedenler bu rahatsızlık için büyük risk oluşturuyor” dedi.

TOPUK DİKENİ BELİRTİLERİ NELER?

Bazı cilt sorunlarının topuk dikeni ile karıştırıldığını belirten Dr. Dinç, sözlerine şöyle devam etti: “Topuk dikeni, esasında topuk kemiğinin alt veya arka kısmında kalsiyum birikmesi sonucu ortaya çıkan kemiksi çıkıntıya denir. Kemik-kas bileşke yerinde olduğu için dışarıdan gözükmez. Halk arasında topuk bölgesinde görülen deri sertlikleri, çıkıntıları ve siğillerine de topuk dikeni deniliyor. Bunların topuk dikeni ile ilgisi olmayıp, cildiye doktoru tarafından değerlendirilmeleri ve tedavi edilmeleri gerekir. Topuk dikeni genellikle ayağın altında bulunan plantar fasya denilen kalın doku bandının iltihaplanması sonucunda ortaya çıkar. Bu doku bandı şok emici bir kemer gibi davranarak ayağı destekler. Bu banttaki stres ve gerginlik arttığında zamanla iltihaplanma gelişir ve bölgede kalsiyum birikmeye başlar. Bu birikim röntgende kolayca tespit edilebilir.”

TOPUK DİKENİ TEDAVİSİNDE FİZİK TEDAVİ BÜYÜK YARAR SAĞLIYOR