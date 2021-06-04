Uzun Mehmet kimdir, ne zaman yaşadı? Uzun Mehmet Taş kömürünü nasıl buldu, Uzun Mehmet'in hikayesi...

Zonguldak'ın yeni simgelerinden olan Uzun Mehmet Camii ibadete açıldı. Cami’nin açılışını Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Peki, Uzun Mehmet kimdir?

Zonguldak'ın yeni simgesi Uzun Mehmet camii ibadete açıldı. Camii adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alıyor. Türkiye'de taş kömürünü bulan ilk kişi olarak tarihe geçen Uzun Mehmet, bugün Zonguldak'ta ibadete açılan Uzun Mehmet Camii'ne ismini veriyor. Peki, Uzun Mehmet kimdir? Uzun Mehmet ne zaman yaşadı?

UZUN MEHMET KİMDİR?

Uzun Mehmet , taşkömürünü Türkiye'de Zonguldak bölgesinde bulan ilk kişidir.

Uzun Mehmet, Zonguldak, Ereğli'ye bağlı Kestaneci Köyü'ndendir. 1820'li yıllarda Ereğli'nin belli başlı ailelerinden Karamahmutzadeler sülalesinden olduğu bilinir.

Uzun Mehmet, asker oldu. İstanbul'a gitti. Orada deniz eri olarak askerlik yaptı.

ZONGULDAK'IN KARA ELMASINI BULDU

19. yüzyılda kömür İngiltere'den ithal ediliyordu. Padişah II. Mahmut, bir ferman çıkararak memleketin her yerinde kömür aranmasını emretti. Uzun Mehmet, askerliğini bahriye eri olarak yapmıştır. Terhis olurken kendisine, subayları tarafından kömür numunesi gösterilmiş ve memleketine dönünce siyah taşlardan araması istenmiştir.

Uzun Mehmet, bir gün Ereğli'de Kösedağı mevkiindeki Neyren Köyü civarındaki değirmene gider. Mevsim hasat sonu olduğu için, değirmen doludur. Uzun Mehmet, kendine sıra gelene kadar dere kenarında dolaştığı sırada siyah taşlar görür. Bir anda askerde kendisine gösterilen siyah taş (yanan taş) aklına gelir. Bunlardan biraz toplayarak evinde yanan ocağa atar. Taşların yandığını görünce çok sevinir. Ertesi gün aynı yere gizlice giderek daha geniş arama yapar. Mehmet, çuvala koyduğu kömür numunelerini İstanbul'a götürüp ilgili yere teslim etti.

Padişah II. Mahmut, kömürün bulunuşuna çok sevinerek Uzun Mehmet'i 50 altınla ödüllendirir. Ayrıca kendisine kaydı hayat şartıyla 600 kuruş maaş bağlandı. Böylece taş kömürünün bulunuşu, 8 Kasım 1829 olarak tarihe geçer.

Bir heyetle Zonguldak'a dönüp, kömürü bulduğu yeri göstereceği sırada daha İstanbul'da iken kahvesine zehir konarak dönemin Ereğli Ayanı Hacı İsmail Ağa tarafından Leblebici Hanı'nda 8 Kasım 1829 tarihinde öldürtüldü.

Zonguldak'taki maden ocaklarından ikisine Uzun Mehmet-I, Uzun Mehmet-II adları verildi. Ayrıca şehrin caddelerinden birinin adı da Uzun Mehmet'dir. Şehrin en güzel yerindeki madenci feneri şeklindeki anıt Uzun Mehmet'in hatırası olarak dikildi