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Uzmanlardan tarihi geçmiş güneş kremi uyarısı

AA |  21 Temmuz 2020 Salı - 12:20 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 12:20

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, tarihi geçmiş güneş kremlerinin deride kızarıklık, kaşınma ve yanma gibi başlayan alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği uyarısında bulundu.


Prof. Dr. Şekerel, yazın karşılaşılabilecek alerjik sorunlar ve çözüm  önerilerine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.
 
Her yaşta görülebilen güneş alerjilerinin, yoğun ve uzun süreli güneşe  maruz kalınan bölgelerde ortaya çıktığını ifade eden Şekerel, alerjinin kızarma,  kaşınma, iğnelenme, soyulma, deri renginde değişme belirtilerine neden  olabildiğini söyledi.
 
Altta yatan bazı hastalıklar, hipertansiyon gibi bazı ilaçların  kullanılmasının da güneş alerjilerinin görülmesine yol açtığına dikkati çeken  Şekerel, bu durum karşısında öncelikle alerjik reaksiyonun deriye uygulanan  ilaçlar veya ağızdan kullanılacak ilaçlarla durdurulması gerektiğini vurguladı.
 
Prof. Dr. Şekerel, güneş kremlerine bağlı alerjilerin de  gelişebildiğine işaret ederek, güneş kremi kullanımında özellikle ürünün tarihine  dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
 
Tarihi geçmiş güneş kremlerinin kullanılmaması gerektiğini ifade eden  Şekerel, şu uyarılarda bulundu:
"Tarihi geçmiş ya da bozulmuş güneş kremlerinin kullanılması durumunda  ortaya çıkan ve bozulmuş kimyasal yapının yol açtığı tahrişten ileri gelen  irritatif kontakt dermatit var. Güneş kremine bağlı alerjide, kremin sürüldüğü  alanda saatler içinde başlayan kızarıklık, kaşınma, yanma, iğnelenme ve kabarma  şeklinde yakınmalar ile başlayan deride sulanma, soyulma ve derinin şişmesi  şeklinde devam eden bir durum ortaya çıkıyor. Genellikle sürüldükten sonraki  saatler içinde başlayan ama tedavi edilmediğinde günlerce devam eden bir alerji  tipi. Bu durumdan şüphelenildiğinde öncelikle o bölgenin bol suyla yıkanıp  derinin güneş kreminden arındırılması gerekiyor. Şiddetli durumlarda o bölgeye  sürülecek veya ağızdan alınacak bazı ilaçlar ile alerjik reaksiyonun daha güçlü  bir şekilde durdurulması gerekebiliyor ki bu kararı hekimin vermesi gerekiyor."
 
Prof. Dr. Şekerel, havaların ısınmasıyla birlikte terlemeye bağlı  ortaya çıkan ve halk arasında isilik olarak adlandırılan derideki kızarıkların,  alerjilerle karıştırıldığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"İsilik, çoğunlukla ter bezlerinin ağızlarının tıkanmasından ileri  gelen ve sıklıkla ani iklim değişikliğinin ve yüksek sıcağa maruz kalındığında  ortaya çıkan bir durum. Ter, ter bezi kanallarında biriktiğinde o bezlerde  iltihabi bir olaya neden oluyor. Bu durum alerji ile çok karışıyor. Alerji gibi  kızarıklık, döküntü ve kaşıntı nedeni oluyor. Hafif isilik durumlarında sık duş  almak ve terlemeyi azaltan önlemler almak yeterli oluyor."
 

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