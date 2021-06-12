Uzmanlardan 'ölüm meleği' uyarısı! İkiz mantarlara dikkat...

Karadeniz Bölgesi'nde mantar mevsimiyle birlikte zehirlenme vakalarında artış yaşanmaya başlandı. Vakaların genellikle zehirli olduğu bilinmeden tüketilen mantar türleri kaynaklı oluşu dikkat çekerken, uzmanlar da bu konuda uyarı yaptı. Prof. Dr. Türkekul, doğada yetişen en zehirli türlerden 'amanita phalloides' (ölüm meleği) ile çok benzeyen 'amanita vaginat' (yer yaran) mantarının sıklıkla karıştırıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Türkekul, "Son zamanlarda ciddi anlamda mantar zehirlenmeleri ile karşılaşıyoruz. Toplumda daha önceleri aile büyükleri ile araziye çıkmış olanlar şimdilerde buldukları mantarları geçmişte yedikleri ile benzediğini düşünerek topluyor ama bu ciddi anlamda yanlış bir durum. Birbirine çok sayıda benzeyen mantar var. Dünyanın en zehirli mantarıyla yenebilen mantar birbirinin ikizidir. Tek yumurta ikizi gibi düşünün. Tek yumurta ikizini nasıl ayırt edemiyorsanız bu mantarlar da öyledir. Özellikle bizim bölgemizde bu mantarlardan ciddi anlamda çok fazla var. Ölümlere neden olan mantarlardan biri de bu mantar" dedi.

Zehirli ve normal mantarları ayırt etmenin zor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Türkekul, "Arazide bulduğumuz mantarlara dışarıdan baktığımız zaman mantarlar birbirine çok benziyor ama aslında birçok farklılıkları var. Ne yaparsak yapalım tam emin olmadan, özelliklerini bilmeden kesinlikle ve kesinlikle mantarları tüketmeyelim. Dış görünüşüne aldanmayalım. Dış görünüşü yenilebilir olana benzeyen mantarlar, birbirinden farklı olabiliyor. Zehirli mantarları ayırma kriterimiz yok. Emin olacağız. Onu nasıl yapacağız? Bilmediğiniz bir şey üzerinde çalışır ve sonra uzman olursunuz. Mantar da öyledir. Biraz uğraşı gerektiriyor. Her önüne gelen gidip mantar toplamamalıdır. Zehirlenmelerin sebeplerinden bir tanesi de budur. İnsanların mantarı tanıması için çok sayıda araziye çıkıp, bilen birisi ile toplaması gerekiyor Mantarlar birbirine çok benzer, çok benzeyen türler var. Onun için ya uzman biri ile gideceksiniz ya getirdiğiniz zaman uzman birine göstereceksiniz. Kimse kendi başına yememeli" diye konuştu.