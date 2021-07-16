Uzmanlardan bayram öncesi kritik uyarı! Araç sürerken bunlara dikkat!

Koronavirüs salgını sonrası tüm vatandaşlar serbestçe bayram tatiline çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Kurban Bayramı öncesi yola çıkacaklara kritik uyarılarda bulunan uzmanlar, güvenli sürüş için gerekenleri bir bir açıkladı.

Uzun yıllardır deneyimleriyle ülkemizde güvenli sürüş teknikleri konusunda hizmet veren Demir Bükey Akademi’nin Genel Müdürü Mete Bayrakçı, bu noktada bayram tatilinde yolculuk yapacak vatandaşlarımıza yönelik önemli noktaları hatırlattı.

Bayramda trafik ortamına çıkacak sürücülerin dikkat etmeleri gereken konuların henüz seyahate çıkmadan önce başladığını vurgulayan Bayrakçı, görüşlerini şu şekilde ifade ediyor: “Uzun zamandır dünya genelinde etki gösteren kovid-19 sürecine bağlı olarak, ülkemizde son dönemlerde toplu taşıma yerine kendi araçları ile seyahat etmek isteyenlerin sayısında önemli bir artış olduğunu gözlemliyoruz.

Bunun yanı sıra bizler için ayrı bir önemi olan Kurban Bayramı döneminde memleket, eş, dost, akraba özlemi duyanların ve mevsimsel etkinin bir sonucu olarak tatile çıkmak isteyeceklerin oluşturacağı yoğun bir trafik ortamı bizleri bekliyor. En güzel bayram mutluluklarının üzüntüye dönüşmemesi için sürücülerin dikkat etmeleri gereken noktalar henüz daha yola çıkmadan önce başlıyor.

Zira pandemi koşullarının getirdiği uzun süreli kapanmaların ve seyahat kısıtlamalarının ardından sürücülerin antremansız, araçların ise bakımsız olması riskine karşın kesinlikle azami dikkatin gösterilmesi gerekiyor”.

ARACINIZIN BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Pandemi döneminin etkisiyle birçok aracın uzun zamandır otoparklarda beklemekte olduğunun altını çizen Bayrakçı, işleyen demir ışıldar misali, bakım onarımları ertelenmiş veya aksatılmış araçların mutlaka bayram seyahati öncesinde gerekli kontrollerinin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Bayrakçı; “Sürücüler, başta lastik havaları olmak üzere araçlarının motor, fren, akü, klima, aydınlatma ekipmanları, silecekler gibi seyahat esnasında hayati önem arz eden tüm unsurlarının gerekli kontrollerini mutlaka yaptırmalı” diyerek bu konuda seyahat öncesi hazırlıkların önemini vurguluyor.

İŞE ÖNCE SEYAHATİNİZİ PLANLAYARAK BAŞLAYIN

Plansız programsız bir seyahatin trafik sıkışıklığı gibi aksilikler ile birleştiğinde sürücü ve yolcular için büyük bir stres faktörü olabileceğini vurgulayan Bayrakçı, yola çıkmadan önce seyahatin planlanması gerektiğini belirtiyor. Ortalama her 2 saatte bir mutlaka mola verilmesi gerektiğini belirten Bayrakçı, bayram trafiğinde mola yerlerinde yaşanabilecek aşırı yoğunluklar nedeniyle mutlaka alternatif mola yerlerinin de planlanması gerektiğini ifade ediyor.

KURALLARA UYUN

Güvenli bir seyahat için sürücüler kadar araç içerisinde seyahat eden yolcuların da sorumluluklarının bulunduğunu ifade eden Bayrakçı, seyahatin tatilin bir parçası olarak görülmesi gerektiğinin altını çiziyor ve bir an önce hedefe varma stresinden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

Bu noktada Akademi uzmanları, seyahat esnasında uyulması gereken hususları şu şekilde özetliyor:

* Sürücülerin yanı sıra arkada oturanlar ve çocuklar da dahil araç içerisinde seyahat eden herkes emniyet kemerini mutlaka takmalı,

* Trafik kurallarına tavizsiz uyarak hız faktörü yasal limitler içerisinde tutularak hava ve yol şartlarına göre mutlaka gözden geçirilmeli,

* Yorgun, uykusuz, ilaçlı veya alkollü araç kullanılmamalı,

* Gereksiz agresif hareketlerden, tartışmalardan ve diğer sürücüler ile inatlaşmalardan kaçınılmalı,

* Araç içerisindeki tüm eşyalar sabitlenmeli, sivri ve kesici cisimleri kabin içerisinde bulundurulmamalı,

* Seyahat esnasında ağır ve yağlı, uyku getirebilecek yiyecek ve içecekler tüketilmemeli,

* Aracınızda yolcu havayastığı varsa, boyu 163cm’den kısa olan yolcular mutlaka arka koltukta seyahat etmeli (bu durum boyu 163cm’den uzun olup koltuğunu yatıran yolcular içinde geçerli),

* Takip mesafesi korunmalı,

* En ölümcül kazaların gündüz ve güneşli havalarda, özellikle de hız faktörünün arttığı düz yol kesimlerinde oluştuğu unutulmamalı,

* Viraj içlerinde gereksiz direksiyon ve fren hareketlerinden kaçınılmalı, ne yapılacaksa gerekli hazırlık viraja girmeden önce yapılmalı,

* Olası yol çalışmaları, eriyen asfalt ve mıcır birikintilerinin aracın yol tutuşunu olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurulmalı,

* Karşı yönden gelenler tarafından daha rahat görülebilmek üzere gündüzleri de mutlaka kısa farlarınız açık tutulmalı.