Uzmanlardan ‘Aydın havası’ uyarısı

Türkiye’nin en ılıman illerinden biri olmasına karşın, ani değişen hava sıcaklıkları nedeniyle Aydın’da yaşayanların gribal enfeksiyonlara karşı daha dikkatli olması istendi. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki bir hafta içerisinde Aydın’da 24 saat içerisinde sıcaklık farkının 13 dereceye kadar ulaşacağı belirtildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada özellikle, bu süreçte herkesin daha duyarlı ve dikkatli olmaları istenerek, hem mevsimsel geçiş dönemleri hem de pandemi sürecinde herkesin vücut direncinin arttırılması için doğal ve dengeli beslenilmesi de önerildi.

Mevsimsel gribin kolaylıkla bulaşıp özellikle toplu yaşam alanlarında ve kalabalık ortamlarda kolaylıkla yayılabildiğini belirten uzmanlar Korona virüs süreci ile birlikte sağlıklı kalmanın çok da önemli olduğunu belirterek, herkesin hem hijyene hem de sosyal mesafeye azami ölçüde riayet etmesini istedi.