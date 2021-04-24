24 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.345 1.10 EURO 10,1900 2.06
USD 8,3790 0.89 ALTIN 478,620 0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ

Uzmanlara göre ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu da harcadı

AA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 22:37 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 22:37

Uzmanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, bunun ABD'nin F-35, S-400 krizi ve Suriye'deki terör örgütlerine verdiği desteğin ardından beklenen bir gelişme olduğunu, bu açıklamanın zaten gergin olan Türk-ABD ilişkilerinde daha fazla gerilime yol açmayacağını düşünüyor.


ABD Başkanı'nın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını değerlendiren  uzmanlar, Biden'ın bir yandan Ermeni diasporasına verdiği seçim vaadini yerine  getirdiği, bir yandan da Suriye'de terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyen  Türkiye'yi cezalandırmak için elindeki son kozu da harcadığı görüşünde.
 
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim  Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemal Zehir, ABD Başkanı Biden'ın açıklamasının seçimlerde  verilmiş bir vaadin yerine getirilmesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.
 
ABD'deki Ermeni diasporasının çok güçlü olduğuna dikkati çeken Zehir,  özellikle seçimlerin kaderini belirleyen California oylarının, Ermenilerin yoğun  çalışmalarıyla Demokratlar tarafına geçtiğini hatırlattı.
 
 
 Zehir, Biden'ın açıklamasının tarihi hiçbir gerçeği değiştirmeyeceğine  işaret ederek, "Bir başkanın sözleriyle bir millet soykırımcı olamaz. Böyle bir  karar tarihi arşiv belgelerinin incelenmesi ve bilimsel çalışmalar sonucunda  ancak verilebilir. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki  Ermeni soykırım iddiaları, asılsız bir yalandır." diye konuştu.
 
Ermenilerin büyük bir yalan ortaya attığını ve bu büyük yalanı güçlü  diaspora vasıtasıyla propaganda diline dönüştürdüğünü belirten Zehir, "Günümüzde  hem Amerikan hem Batı toplumları yürütülen kara propaganda kampanyaları ile ikna  edilmişlerdir. Gerçek, tarihi belgelerle bunu ispat edemezler."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Zehir, ABD Başkanı'nın açıklamasının tarihi ve bilimsel açıdan hiçbir  değerinin olmadığını vurgulayarak, uluslararası ilişkilerde Türkiye'ye karşı  kullanmak üzere elinde bulundurduğu son kozu da tükettiğini kaydetti.
 
Bugün Suriye’deki terör örgütlerine her türlü desteği ABD’nin  verdiğine dikkati çeken Zehir, "Türkiye, Suriye'de bir terör koridoru kurulmasını  engellemek için savaş veriyor. Artık rakibimizin ABD olduğunu biliyoruz, Karabağ  savaşında ABD desteğinin Ermenistan'dan yana olduğunu biliyoruz. 30 yıllık Ermeni  işgalinde Minsk Grubu'nda olmasına rağmen ABD'nin sorunun çözümü için hiçbir şey  yapmadığını biliyoruz." şeklinde konuştu.
 
Prof. Dr. Zehir, Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağı  kanaatinde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
 
"Bugünkü Türkiye'nin elinde, alınan bu karara karşı atacak bazı  adımları ve imkanları vardır. ABD ile NATO müttefikiyiz. Ancak bir düşmanla  müttefik olunmaz. Daha üç gün önce F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarmasından  böyle bir açıklama geleceği belliydi. Bu gelişmeleri çok büyük felaket olarak  görmemek gerekir, tarihi gerçeklerimiz ortadadır. ABD, uluslararası ilişkilerde  Türkiye'ye karşı kullanmak üzere elinde bulundurduğu son kozu da harcamıştır.  Artık kullanacak başka bir şeyleri kalmamıştır."
 
 
"Türkiye'ye aba altından sopa gösteriyor"
 
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi  Müdürü Prof. Dr. Haluk Selvi de Biden'ın bu kararı almasında Türkiye  politikasının yattığını belirterek, Ermenilerle yakın ilişkiler içinde olan yeni  ABD Başkanı'nın birçok kez bu meseleyi Senatoya taşıdığını anımsattı.
 
Biden'ın Türkiye karşıtı politika yürüterek bir anlamda aba altından  sopa göstermeye çalıştığına işaret eden Selvi, "Biden, bu kararla Türkiye'ye  düzen vermek, ABD politikalarına yanaştırmak istiyor. Öte yandan geçtiğimiz 10  yıl içinde Türkiye'nin kendi çizgisinde bir dünya siyaseti izlemesi, özellikle  Orta Doğu ve Balkanlar'da kendi siyasetini inşa etmesinden duyulan rahatsızlığın  da bu söylemin kullanılmasında etkili olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Selvi, Biden'ın açıklamasının Türkiye-ABD ilişkilerine kısa ve uzun  vadede etkilerinin olacağına dikkati çekerek, kısa vadede Türk kamuoyunda ABD  karşıtlığının artacağını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden  arasında gerçekleşecek olası görüşmenin bu gerginliği azaltabileceğini dile  getirdi.
 
ABD'nin sözde soykırım ile ilgili somut adımlar atmasının çok olası  görünmediğini anlatan Selvi, şöyle devam etti:
 
"Gerek Orta Doğu gerek Kafkasya politikaları açısından ABD, tam  manasıyla Türkiye'yi gözden çıkaramaz. Bu açıklamayı sadece ufak bir gözdağı,  uyarı olarak algılıyorum ama Türkiye hem içerideki hem dışarıdaki açıklamalar  karşısında net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Haklı olduğu bir konuda Türkiye  boyun eğmeyecektir çünkü yaşanmamış olaylar üzerinden siyaset inşa etmek,  Türkiye'ye düzen vermek ya da çizgiye çekmek kimsenin haddine değildir."
 
Bütün tarihi deliller ve bilgilerin 1915'te yaşanan olayların bir  soykırım olmadığını ortaya koyduğunu vurgulayan Selvi, tarihçiler olarak bu  konuyu siyasetçilerin değil, tarihçilerin tartışması ve konuşması gerektiğini  kaydetti.
 
"Bu gerginlik bir ay sürer, iki ay sonra bu konuyu konuşmuyor  oluruz"
 
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Amerikan Araştırmaları Merkezi Müdürü  Doç. Dr. Burak Kuntay da ABD Başkanı Biden'ın açıklamasının Türk-Amerikan  ilişkilerinde devrim niteliğinde bir karar gibi algılanmaması gerektiğini  söyledi.
 
 ABD’deki 50 eyaletin 49’unun tüm alt kongrelerinde yani Senato ve  Temsilciler Meclisinden sözde soykırım tasarısının geçirildiğini hatırlatan  Kutay, ABD başkanlarının tarihte 3 kez buna benzer konularda bu tabiri  kullandıklarını kaydetti.
 
Kutay, şu ana kadar bu hadisenin gündeme gelmemesinin veya 2019’a  kadar Kongrede onaylanmamasının sebebinin hep Türkiye’nin jeopolitik öneminden  kaynaklandığına dikkati çekerek, Beyaz Saray'ın S-400’ler ve Türkiye-Rusya  yakınlaşmasından sonra, Türkiye’ye zarar verebileceğini düşündükleri en önemli  konunun bu olduğunu ve bunun üzerinden Türkiye’nin üzerine gidip akıllarınca bir  misillemede bulunduklarını söyledi.
 
Kutay, şunları ifade etti:
 
"Türk-ABD ilişkilerine yansıması nasıl olur? Bu soru bana 20 yıl önce  sorulsaydı çok kötü şeyler olacağını söylerdim çünkü Türk-Amerikan ilişkilerinin  çok yukarıda seyrettiği bir dönemdi. Dolayısıyla yere düşme payı vardı. Son 10-15  yıla baktığımızda Kuzey Irak'ta yaşananlardan FETÖ meselesine, Türkiye'ye  uygulanan finansal baskıdan vize krizlerine kadar yaşanan olaylara baktığımızda  ilişkilerin zaten dibe vurmuş durumda olduğunu görüyoruz.
 
 Yani iki ülke ilişkilerinin düşme payı kalmadı ancak her şeye rağmen  bu gerginlik bir ay sürer, iki ay sonra bu konuyu konuşmuyor oluruz."

ETİKETLER

ABD Joe Biden 1915
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.