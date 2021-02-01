Uzmanlar uyarıyor: CPAP cihazınızın ayarını yaptırın

Eskişehir ve Ankara'da görevli kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarından oluşan 3 kişilik ekibin yaptığı araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rahatsızlığı geçiren tıkayıcı uyku apnesi hastalarının değişen akciğer ve vücut kapasiteleri nedeniyle pozitif hava yolu basıncı ihtiyaçlarında yüzde 15 ila 20 artış olduğu belirlendi.

Eskişehir Şehir Hastanesinden Doç. Dr. Vural Fidan, Yunus Emre Devlet Hastanesinden Dr. Handan Koyuncu ile Ankara 'daki bir özel hastanede görevli Uzm. Dr. Yaşar Okan Akın, Kovid-19'un solunum yolunda neden olduğu sorunları araştırdı.

"Kovid-19 geçmişi olan tıkayıcı uyku apnesi hastalarında otomatik Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP) gereksinimlerinde değişiklik" adlı çalışma, Kovid-19'u yenmiş tıkayıcı uyku apnesi hastalarından yaş ortalaması 48,4 olan 12'si erkek, 8'i kadın 20 kişi üzerinde yürütüldü.

Araştırmanın sonuçları, uluslararası A sınıfı hakemli "Amerikan Otolarengoloji" (American Journal of Otolaryngology) dergisinde yayımlandı.

Çalışmanın yürütücüsü Doç. Dr. Vural Fidan, AA muhabirine, çalışmada ağır uyku apnesi olan ve CPAP cihazı kullanan hastalarda Kovid-19 sonrasında ihtiyaç duyulan basınç oranlarında değişime ihtiyaç olup olmadığını incelediklerini söyledi.

Araştırmalarında yer alan hastaların tümünde uyku apnesi ve buna bağlı yüksek seviyelerde basınç ihtiyacının bulunduğunu belirten Fidan, şöyle devam etti:

"Daha önce uyku apnesi sebebiyle CPAP cihazı kullanılması uygun görülen fakat Kovid-19 geçirdikten sonra cihazlarında yetersizlik olduğunu hisseden hasta grubu üzerinde çalıştık. Kovid-19 rahatsızlığı geçiren uyku apnesi hastalarının pozitif hava yolu basıncı ihtiyaçlarında yüzde 15 ila 20 artış olduğunu tespit ettik. Çalışmamız, literatür değerlendirmesi sonunda dünya genelinde uyku apnesi olan hastalar ile bunları takip eden hekimlere faydalı olacağı kabul edilerek American Journal of Otolaryngology tarafından baskıya alındı."

Cihazın içindeki hafıza kartından hastanın durumu takip edilebiliyor

Doç. Dr. Vural, söz konusu hastalara, CPAP cihazlarını satın aldıkları yerlerden makinenin dökümünü temin ederek hekimleriyle görüşmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Cihazların kalibrasyonunun yeniden ayarlanmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Vural, şunları kaydetti:

"Uyku apnesi bulunanların Kovid-19 geçirmesi durumunda uyku hekimleri tarafından yeniden değerlendirilmesi ve tedavisinin tekrar düzenlenmesi gerekiyor. Makinenin içindeki hafıza kartlarıyla cihazın etkin kullanılıp kullanılmadığı, uyku apnelerinin devam edip etmediğini takip edebiliyoruz. Hastaların Kovid-19 sonrasında akciğer ve vücut kapasitelerine uygun olarak CPAP cihazlarının yeniden programlanması lazım. Söz konusu hastaların, hekimlerine gitmemesi ve cihazlarının kalibrasyonunu yeniden düzenlememesi durumunda bazı sorunlar yaşanabilir. Cihaz yeniden ayarlanmadığı takdirde hastaların akciğer rahatsızlıklarında belirgin artış, kalp yetmezliği, hipertansiyon hatta şeker düzensizlikleri gibi bozulmalar ortaya çıkabiliyor."