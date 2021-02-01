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Uzmanlar uyarıyor: CPAP cihazınızın ayarını yaptırın

AA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 17:02 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 17:02

Eskişehir ve Ankara'da görevli kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarından oluşan 3 kişilik ekibin yaptığı araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rahatsızlığı geçiren tıkayıcı uyku apnesi hastalarının değişen akciğer ve vücut kapasiteleri nedeniyle pozitif hava yolu basıncı ihtiyaçlarında yüzde 15 ila 20 artış olduğu belirlendi.


Eskişehir Şehir Hastanesinden Doç. Dr. Vural Fidan, Yunus Emre Devlet  Hastanesinden Dr. Handan Koyuncu ile Ankara'daki bir özel hastanede görevli Uzm.  Dr. Yaşar Okan Akın, Kovid-19'un solunum yolunda neden olduğu sorunları  araştırdı.
 
"Kovid-19 geçmişi olan tıkayıcı uyku apnesi hastalarında otomatik  Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP) gereksinimlerinde değişiklik" adlı  çalışma, Kovid-19'u yenmiş tıkayıcı uyku apnesi hastalarından yaş ortalaması 48,4  olan 12'si erkek, 8'i kadın 20 kişi üzerinde yürütüldü.
 
Araştırmanın sonuçları, uluslararası A sınıfı hakemli "Amerikan  Otolarengoloji" (American Journal of Otolaryngology) dergisinde yayımlandı.
 
Çalışmanın yürütücüsü Doç. Dr. Vural Fidan, AA muhabirine, çalışmada  ağır uyku apnesi olan ve CPAP cihazı kullanan hastalarda Kovid-19 sonrasında  ihtiyaç duyulan basınç oranlarında değişime ihtiyaç olup olmadığını  incelediklerini söyledi.
 
Araştırmalarında yer alan hastaların tümünde uyku apnesi ve buna bağlı  yüksek seviyelerde basınç ihtiyacının bulunduğunu belirten Fidan, şöyle devam  etti:
"Daha önce uyku apnesi sebebiyle CPAP cihazı kullanılması uygun  görülen fakat Kovid-19 geçirdikten sonra cihazlarında yetersizlik olduğunu  hisseden hasta grubu üzerinde çalıştık. Kovid-19 rahatsızlığı geçiren uyku apnesi  hastalarının pozitif hava yolu basıncı ihtiyaçlarında yüzde 15 ila 20 artış  olduğunu tespit ettik. Çalışmamız, literatür değerlendirmesi sonunda dünya  genelinde uyku apnesi olan hastalar ile bunları takip eden hekimlere faydalı  olacağı kabul edilerek American Journal of Otolaryngology tarafından baskıya  alındı."
 
Cihazın içindeki hafıza kartından hastanın durumu takip edilebiliyor
Doç. Dr. Vural, söz konusu hastalara, CPAP cihazlarını satın aldıkları  yerlerden makinenin dökümünü temin ederek hekimleriyle görüşmesi gerektiği  uyarısında bulundu.
 
Cihazların kalibrasyonunun yeniden ayarlanmasının hayati öneme sahip  olduğunu vurgulayan Vural, şunları kaydetti:
"Uyku apnesi bulunanların Kovid-19 geçirmesi durumunda uyku hekimleri  tarafından yeniden değerlendirilmesi ve tedavisinin tekrar düzenlenmesi  gerekiyor. Makinenin içindeki hafıza kartlarıyla cihazın etkin kullanılıp  kullanılmadığı, uyku apnelerinin devam edip etmediğini takip edebiliyoruz.  Hastaların Kovid-19 sonrasında akciğer ve vücut kapasitelerine uygun olarak CPAP  cihazlarının yeniden programlanması lazım. Söz konusu hastaların, hekimlerine  gitmemesi ve cihazlarının kalibrasyonunu yeniden düzenlememesi durumunda bazı  sorunlar yaşanabilir. Cihaz yeniden ayarlanmadığı takdirde hastaların akciğer  rahatsızlıklarında belirgin artış, kalp yetmezliği, hipertansiyon hatta şeker  düzensizlikleri gibi bozulmalar ortaya çıkabiliyor."
 

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