Uzmanlar uyardı! Yol hipnozuna karşı dikkat! Gece yola...

Bayrama sayılı günler kala birçok kişi tatil için yolculuk yapmaya başladı. Trafik kazası ihtimalinin üst düzeye çıktığı bu dönemde Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu. Sürüş sırasında kişinin tek bir noktaya bakarak, trans benzeri bir duruma geçmesi olarak adlandırılan, halk arasında da gözleri açık uyumak olarak bilinen yol hipnozuna karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Onultan, "Yol hipnozu, kazaların çoğuna sebep olan bir uyku halidir. Uzun yol süreçlerinde 2,5 saat sonra ortaya çıkıyor. 4. saatte maksimuma ulaşıyor" ifadelerini kullandı.