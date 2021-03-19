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Uzmanlar uyardı: Bugünlerde garip hava olayları yaşanabilir

19 Mart 2021 Cuma - 21:36 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 21:40

Meteoroloji'nin 'yurda soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor' açıklamasından sonra uzmanlardan da art arda uyarılar geldi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki dört gün sıradışı meteorolojik olaylar yaşayacağız" ifadelerini kullanırken, Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise "Bugünlerde garip hava olayları yaşanabilir..." uyarısı yaptı.


Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, hafta sonunda hava sıcaklıkları artacak. Pazartesi gününden itibaren ise tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
 
KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜYOR
 
Meteoroloji'ye göre, çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
 
UZMANLARDAN METEOROLOJİK UYARI!
 
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr.Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşırı yağışlara dikkat çekerek, "Önümüzdeki pazartesi Salı günlerine dikkat edelim. Aşırı yağışlar su baskınlarına ve taşkınlara neden olabilir. Önümüzdeki dört gün sıradışı meteorolojik olaylar yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise "Bu günlerde garip hava olayları yaşanabilir..." uyarısı yaptı.

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Meteoroloji yurda soğuk hava kar yağışı CNN Türk
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