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Uzmanlar korkutan raporu açıkladı! İşte depremin verdiği zarar

02 Temmuz 2021 Cuma - 12:27 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 12:47

Bingöl'de geçtiğimiz hafta meydana gelen depremin verdiği zarar günler sonra ortaya çıktı. Uzmanlar, 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, günlerce yürüttükleri çalışmaların hasar tespit raporunu açıkladı.


Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmada, 68 yapının ağır hasar gördüğü tespit edildi. 
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Arslanboğa, 25  Haziran'da Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin Kiğı ve Yayladere ilçesini etkilendiğini, depremin ardından sahada 6 gün süren ön hasar tespit çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. 
 
Kiğı ve Yayladere ilçelerinde, köy ve mezralarında 555 hanenin hasar kontrolünü yaptıklarını aktaran Arslanboğa, "Bunlardan Kiğı ilçesinde 57,  Yayladere'de de 11 hanenin ağır hasar gördüğü belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün hazırladığı Etkinlik Olur Raporu Bakanlığımıza sunulduktan sonra  bölgede kesin hasar tespiti yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek" diye konuştu.

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