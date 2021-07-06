Uzmanlar cevapladı! 10 soruda 3. doz aşıda merak edilenler

İki doz Sinovac aşısı olmuş ve üzerinden 3 ay geçmiş herkes yaptırmalı. BioNTech'in yan etkileri nedeniyle 'acaba BioNTech yaptırsam mı?' diye tereddütler var. Oysa aşıya bağlı yan etki riski çok düşük. Özellikle kalp, felç, KOAH gibi kronik hastalığı olanlarda COVID-19'a karşı daha güçlü bir bağışıklığa ihtiyacımız var. Çünkü bu kişiler hastalığı daha ağır atlatıyor. Güçlü bağışıklık için de daha yüksek koruyuculuk oranına sahip olan BioNTech aşısı tercih edilmeli.