Gazetevatan.com » Sağlık&Cinsellik » Uzmanlar cevapladı! 10 soruda 3. doz aşıda merak edilenler
Uzmanlar cevapladı! 10 soruda 3. doz aşıda merak edilenler
Vatandaş aşılama konusuna tam olarak ikna olmamışken şimdi de 3. doz kafaları karıştırdı. Uzmanlar, 10 soruda merak edilenleri detaylarıyla açıkladı. Peki, BioNTech ve Sinovac olanlara yine aynı aşı mı uygulanacak işte detaylar...
1- 3. DOZ AŞIYI KİMLER YAPTIRMALI?
İki doz Sinovac aşısı olmuş ve üzerinden 3 ay geçmiş herkes yaptırmalı. BioNTech'in yan etkileri nedeniyle 'acaba BioNTech yaptırsam mı?' diye tereddütler var. Oysa aşıya bağlı yan etki riski çok düşük. Özellikle kalp, felç, KOAH gibi kronik hastalığı olanlarda COVID-19'a karşı daha güçlü bir bağışıklığa ihtiyacımız var. Çünkü bu kişiler hastalığı daha ağır atlatıyor. Güçlü bağışıklık için de daha yüksek koruyuculuk oranına sahip olan BioNTech aşısı tercih edilmeli.
İki doz Sinovac aşısı olmuş ve üzerinden 3 ay geçmiş herkes yaptırmalı. BioNTech'in yan etkileri nedeniyle 'acaba BioNTech yaptırsam mı?' diye tereddütler var. Oysa aşıya bağlı yan etki riski çok düşük. Özellikle kalp, felç, KOAH gibi kronik hastalığı olanlarda COVID-19'a karşı daha güçlü bir bağışıklığa ihtiyacımız var. Çünkü bu kişiler hastalığı daha ağır atlatıyor. Güçlü bağışıklık için de daha yüksek koruyuculuk oranına sahip olan BioNTech aşısı tercih edilmeli.