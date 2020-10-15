Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı

Dünya genelinde hala etkisini sürdüren Covid-19 salgınında en önemli konulardan birisi de kişisel temizlik olmuş durumda. Virüsten kaçınmak en çok tercih edilen önlemlerden olan el dezenfektanlarının kullanımı konusunda uzmanlar ise önemli uyarılarda bulunuyor. Gereğinden fazla kullanıldığında ciltte tahrişe ve farklı sorunlara yol açan dezenfektanlarda, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Onaysız dezenfektanlar ise yarardan çok zarara sebep olabiliyor. Kalitesiz ve gereğinden fazla dezenfektan kullanımı, egzama ya da ciltte daha ileri düzeyde çeşitli mikrobik enfeksiyonlara yol açabiliyor.

“Virüsten kaçınmak için bunları sıkça kullanmamız gerekebiliyor”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Ünsal Tank, “Korona virüs salgını ile birlikte dezenfektanlar çok önem kazandı. Virüsten kaçınmak için bunları sıkça kullanmamız gerekebiliyor. Dezenfektanların kullanımı sadece cilt için olmalı. Elbiselerimizi temizlemek içinse daha farklı yöntemler var tabi ki. Cilt ve özellikle el söz konusu olduğunda kullanılan maddeler birkaç gruba ayrılmaktadır. Bunlar virüsün protein yapısını bozanlar, denatürasyon yapanlar ya da DNA yapısını bozanlar olarak gruplandırılıyor. Burada en çok insan vücudunda zarar vermeyen yüzde 96 oranındaki etil alkol kullanılmaktadır. Etil alkol oranı seyreltildikçe dezenfeksiyon kuvveti azalır. Dezenfeksiyon maddesi hazırlanırken etil alkole ilave maddeler kullanılır. Bunlar gliserin, aloe vera gibi nemlendiriciler ya da bazı farklı kimyasallar olabilir. Bunların oranları da değişiklik gösterir” ifadelerini kullandı.

“Dezenfektanları dozunda kullanmak gerekir”

Dezenfektanların aşırı kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Ünsal Tank, “Burada en önemli nokta dezenfektanları gerektiğinde kullanmaktır. Gereksiz yere çok fazla kullanıldığında cilt sağlığı açısından ciddi zararlar meydana gelebilir. El egzaması, farklı enfeksiyonlar, mikrobik yaralar oluşabilir. Bu sebeple dezenfektanları dozunda kullanmak gerekir. En az zarar veren dezenfektan, su ve sabundur. Evde ya da iş yerinde su ve sabun varsa tercih bu yönde olmalıdır. Sabunla deterjanı burada ayırmak gerekir. Deterjan, sabun değildir. Cildimizde deterjan benzeri temizleyici kullanmamalıyız. Kullandığımız sabunun da doğal ve gliserin açısından zengin olmasında fayda vardır. Genellikle kaliteli sabunlar, içerisinde gliserin bulunduran sabunlardır. Sabunla elimizi köpürterek bol su ile. 20-30 saniye gibi bir süre ile yıkamak yeterlidir” diye konuştu.