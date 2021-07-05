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Uzmanlar açıkladı! İşte geleceğin en fazla kazandıran meslekleri
Uzmanlar, son yılların önem kazanan mesleklerini açıkladı. Bu mesleklerin gelecek 10 içinde istihdam oranı artacak. Bazıları hızla yükseldi, bazıları da önemini korudu. İşte geleceğin en popüler meslekleri ve kazançları...
Uzmanlar, yılda en az 75 bin dolar kazandıran meslekleri analiz etti. Söz konusu mesleklerin, ABD'deki istihdam oranının gelecek 10 yıl içinde yükseleceği açıklandı