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Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike! Marmara'da bu yaz denize girilebilecek mi?
Son dakika haberine göre; Marmara Denizi'nde beş aydır görülen müsilaj tehlikesi giderek büyüyor. Beyaz bir tabaka halinde denizin üstünü kaplayan deniz salyası görüntüleri son günlerde sıkça rastlanan bir manzara haline geldi. Prof. Dr. Mustafa Sarı, son günlerde müsilajın pik noktasına ulaştığını söyledi. Peki, müsilaj yoğunluğu etkisini neden artırdı? Bu yaz Marmara'da denize girilebilecek mi? İşte merak edilen soruların cevabı…