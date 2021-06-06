Uzmanlar 2021 LGS'yi değerlendirdi! İşte 2021 LGS soru analizleri!

Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB’in sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavı 2021 LGS, 81 ilde gerçekleştirildi. Uzmanlar LGS sonrasında 2021 yılı LGS sorularının detaylı analizini gerçekleştirdi. Peki, LGS'de en çok hangi sorular zorladı? İşte 2021 LGS soru analizleri ve uzmanların LGS değerlendirmeleri!

Eğitimciler, yaşanan salgın nedeniyle, bu sene de geçen sene olduğu gibi LGS’ye hazırlanan öğrencilerin yıl boyunca daha fazla gayret sergilediğini ve rehberlik hizmetine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirttiler.

LGS sınavına yönelik yapılan değerlendirmede Gen Koleji eğitim cilerinin yaptığı açıklamada “2021 LGS ‘de özellikle Matematik bölümünde zorlanan adaylar, Fen ve Sosyal Bilimler bölümlerinde beklendiği gibi rahat bir sınav geçirmişlerdir” denildi.

TÜRKÇE SORULARINDA KILAVUZA SADIK KALINDI

Yapılan değerlendirmede, 2021 LGS sınav sorularının MEB ’in yaptığı açıklamanın paralelinde olduğu gözlemlendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fiilimsiler, Cümlenin Ögeleri" gibi dil bilgisi konularından soru sorulmamıştır. MEB daha önceden yayımladığı LGS’de çıkacak konuların yer aldığı kılavuza kısmen sadık kaldı. Çünkü "Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri", "Söz Sanatları" gibi konular kılavuzda yer almasına rağmen bu konularla ilgili soru sorulmamıştı. Genel olarak Türkçe soruları 2020 LGS’den daha kolaydı. Daha önceden yayımlanan örnek sorularla tam bir uyum söz konusu değildi. Sorular daha ziyade "Sözcükte Anlam", "Parçada Anlam", "Grafik Yorumlama", "Mantık Muhakeme" gibi konulardan çıktı. Ayrıca sınavda çoklu soruya da yer verilmediği görüldü. Sınavın asıl belirleyicisi "Mantık Muhakeme" ve "Grafik Okuma" soruları olacaktır."

MATEMATİK SINAVIN BELİRLEYİCİSİ OLACAK

Eğitimciler, LGS’de Matematik Bölümünde yer alan sorular MEB müfredatına uygun kazanımlardan oluştuğunu belirtti. Özellikle son ünite hariç tüm ünitelerden sorulara yer verildiğini belirten eğitim uzmanları "Matematik sorularının bu yıl da analitik düşünmeye dayalı, yeni nesil yani “beceri temelli” soru tarzına uygun, görsellerle zenginleştirilmiş sorulardan oluştuğu gözlemlendi. Özellikle birkaç soru seçici olarak hazırlanmış, konuya hâkim olan öğrencilerin başarıyla üstesinden gelebileceği sorular oldu. Soruların genel anlamda çok adımlı işlemlerden oluştuğu ve işlem hatası yapmaya açık olduğu dikkat çekmektedir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de Matematik sınav sonuçlarında belirleyici olacaktır." değerlendirmelerini yaptı.

FEN BİLİMLERİ SORULARI MEB MÜFREDATINA UYGUN

Yapılan değerlendirmede, "Fen Bilimleri soruları MEB müfredatına uygun ancak 2020 LGS ve MEB örnek soruları ile kıyaslandığında mantık, muhakeme ve deneysel soru sayısı azaltılmış daha uzun paragraf içeren, bilgi sorgulayan sorular kullanılmıştır. Sınavda deneysel verileri inceleyerek sonuca ulaşmayı gerektiren tablo, grafik ve görsel yorumlama gücünü ölçen, dikkat isteyen sorular yer almıştır. Öğrenciler için seçici olabilecek sorular yer almaktadır. Kazanım olarak son ünite hariç tüm ünitelere yer verilmiştir." denildi.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları MEB müfredatında belirlenen hedefler doğrultusunda “yeni nesil soru” anlayışı içerisinde değerlendirilen sorulardan oluştuğunu dikkat çeken eğitimciler, "Salt bilgiyi istemeyen, sorular üzerinde çıkarsama ve yorumlama yapmayı gerektiren sorular sınavda yer aldı. Sorular kazanımlara eşit dağıtılamaya çalışmış; ancak sene boyunca üzerinde daha fazla kalınması gereken konulardan daha az sorgulama yapıldığı görüldü. Soru dağılımında, kolay ve orta derece zorluktaki soruların yoğun olduğu bir inkılap tarihi sınavı gerçekleştirilmiştir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları incelendiğinde rahat yapılabilir nitelikte, kolay sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. Bu seneki soruların hem daha kısa hem daha açık olması nedeniyle geçen seneye göre daha kolay çözülebileceği kanaatindeyiz." açıklamalarında bulundu.

İNGİLİZCE SORULARI İLK 9 ÜNİTEDEN GELDİ