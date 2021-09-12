Uzmanından ‘rinoplasti’ uyarısı!

Burun ameliyatı yaptıracak olanları uyaran Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Köksal Yuca, “Burun ameliyatı yaptıracaklar, alanında uzman kişilere başvurmalıdır. Özellikle, rinoplasti için başvuran hastaların ayrıntılı bir burun içi muayenesi yapılarak nefes almayla ilgili problemi olup olmadığı saptanmalıdır. Tüm rinoplastiler, estetik nedenlerle yapılmaz, genel anestezi altında uygulandığı için operasyona uygunluk açısından rutin tetkikler yapılarak değerlendirilir” dedi.

Yapılan burun estetiği operasyonlarının alanında uzman kişiler tarafından ve kişinin isteklerini tam olarak karşılayabilmesi için titizlikle yapılması gerektiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı, burun ameliyatlarında daha dikkatli olunmasının önemine dikkat çekti. Hump (kemer) olarak tabir edilen burun sırtının şeklinin de değiştirilebileceğini söyleyen Yuca, yüksek olan bir burun sırtının törpülenerek düşürülebileceğini sözlerine ekleyerek, “Düşük olan burun sırtlarını hastanın kendi kıkırdak dokusundan hazırlanan greftler ile yükseltilebilir. Geniş olan burun deliklerinin burun kanatlarının altından alınacak bir miktar cilt dokusu ile daraltılabileceği ve yüze uyumlu hale gelir” bilgisini verdi.

HER ZAMAN ESTETİK NEDENLERLE YAPILMAZ

Yapılan işlemlerin her zaman estetik nedenlerle yapılamayacağını söyleyen Prof. Dr. Yuca, “Eğri olan burun yapısı, burun kemiğinin tekrar serbestleştirilmesi ve kıkırdak greft destekleri ile tekrar ortalanarak estetik sınırlara getirilir. Uzun bir burun, kıkırdak ve kemik yapıları yeniden düzenlenerek kısaltılabilir veya kısa bir burun kıkırdak greftler ile desteklenerek uzatılabilir. Tüm rinoplastiler estetik nedenlerle yapılmaz. Rinoplasti ile septoplasti ve alt konka radyofrekansı işlemleri aynı ameliyatta birleştirilebilir. Ayrıca burun tıkanıklıklarına neden olan ve solunum zorluğu oluşturan burundaki kemik eğrilikleri, et büyümesi ve horlamaya neden olan tıkanıklıklar da düzeltilebilir” diye konuştu.

AYRINTILI BURUN İÇİ MUAYENESİ YAPILMALI

Her burun yapısı ve yüz yapısının farklı olduğunu, bu nedenle rinoplastinin kişiye ve yüze özel tasarlanarak yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yuca, ameliyatın planlanma süreci hakkında bilgi vererek, “Rinoplasti için başvuran hastalara öncelikle ayrıntılı bir burun içi muayenesi yapılarak nefes almayla ilgili problemi olup olmadığı saptanır. Sonrasında hastamızın burun yapıları değişik açılardan resimlendirilir. Bu resimler üzerinden estetik problemler konuşularak estetik kaygıların en aza indirilmesi sağlanır. Rinoplasti genellikle genel anestezi altında uygulandığı için operasyona uygunluk açısından rutin tetkikler yapılarak değerlendirilir” dedi.

AMELİYAT HANGİ YÖNTEMLERLE YAPILIYOR?

Prof. Dr. Yuca, ameliyatın yöntemleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Rinoplasti ile yapılacak müdahale ve uygulanacak teknik, burundaki probleme ve hastaya uygun şekilde seçilir. Açık ve kapalı olmak üzere iki ayrı teknik bulunur. Açık teknikte burun ucuna yaklaşık 1 santimlik kesi yapılır. Kapalı teknikte ise burun dışına kesi yapılmadan, burun içinde saklanan kesilerle operasyon gerçekleştirilir. Bu tekniklerin birbirlerine göre farklı avantajları bulunmakla birlikte, önemli olan burundaki problemi en iyi şekilde çözmek için doktorun önereceği yöntemdir.”