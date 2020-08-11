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Uzmanından Kovid-19 salgınında "hareketsiz kalmayın" önerisi

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 13:27 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 13:27

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Erdil, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında hareketsiz kalmama önerisinde bulunarak, "Pandemiyle beraber iyiden iyiye hareketsiz kalan bir vücut var. Bu da her türlü sıkıntıya yol açacak bir ortam sağlıyor." dedi.


Prof. Dr. Mehmet Erdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların  normal zamanda yoğun bir rutin hareketlilik içinde olduğunu ancak salgınla  beraber hareketliliğin düşük bir seviyeye indiğini belirtti.
 
Salgının insanları birçok yönden etkilediğini aktaran Erdil, şunları  kaydetti:
"İlki hareket açısından oldu. Eskiden yaptığımızın belki 10'da bir  oranında hareket ediyoruz. Rutin olarak yaptığımız birçok hareket vardı. Şu anda  evlerimizin içinde sıkışık bir hayat yaşıyoruz. İkinci etkilenen şey ise  beslenme. Eskiden üç öğünle sınırlıyorduk, arada öğün bile atladığımız oluyordu  ama şimdi evde boşluktan sürekli bir şeyler yiyoruz. Beslenmemizi bozduk.  Üçüncüsü bunlara bağlı olarak psikolojimiz bozuluyor. Bunları aşmak için birçok  şey yapıyoruz ama başarılı olamıyoruz. Kilo alıyoruz ve psikolojimizi daha çok  bozuyoruz. Hareketimiz azalıyor ve daha çok kilo alıyoruz. Böyle kısır bir döngü  içerisinde devam ediyoruz."
 
"Evi hareket alanı haline getirmemiz gerekiyor"
Prof. Dr. Mehmet Erdil, insanların salgın sürecince daha çok evde  zaman geçirmeleri gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sokağa çıktığımızda da sosyal mesafemizi korumamız gerekiyor. Evde  bir şekilde hayatımızı düzenleyeceğiz. Evi bir hareket alanı haline getirmemiz  gerekiyor. Evde yeni hareketler yapmamız, beslenmemizi düzenlememiz gerekiyor.  Bunu yaptığımızda psikolojimiz düzelecek. Pandemi öncesinde ne kadar hareket  ediyorsak, pandemi sürecinde de aşağı yukarı o kadar hareket etmek lazım. Daha  önce ortalama 15 bin adım yürüyorsak, pandemi sürecinde bu 15 bin adımı bir  şekilde tamamlamak gerekiyor. Evin içindeki bir koridor bizim için çok iyi bir  yürüyüş alanı olabilir. Belirli bir saat tempolu yürüyerek bunu yapabiliriz."
 
İnsanların evde belli sporları ve hareketleri yaparak vücutlarını  zinde tutmaları gerektiğini aktaran Erdil, "İnternetteki birçok adreste aerobik  tarzda, pilates tarzında herhangi bir alet gerektirmeden yapabileceğimiz çeşitli  sporlar var. Bunlar kas ve iskelet sistemi için gayet yararlı sporlar. Esneme ve  germe egzersizleri, kaslarımızın hem zinde kalmasını sağlıyor hem de beslenme  bozukluklarını önlüyor. Bu açıdan bu egzersizleri mutlaka yapmak gerekiyor." diye  konuştu.
 
Erdil, kas ve iskelet problemi olan insanların spor ve egzersiz  yapmadan önce doktorlarına danışmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yani dizinde  menisküs olan bir hasta, doktorunun izni halinde belli egzersizleri yapabilir.  Ancak genelde baktığımızda dizi ağrıyan bir insan vücudunun üst tarafını  çalıştırabilir. Omzunda bir rahatsızlığı olanlar ise vücutlarının alt tarafını  çalıştırabilir. Bu tarz düzenlemelerle egzersizlerimizi yapma durumumuz olabilir.  Yine yaşlı hastalarımız için yürüme egzersizleri var. Yerimizde adım atarak  yapılan egzersizler var. Bunlar da hem kalp sağlığımız hem de kas ve iskelet  sağlığımız açısından yararlı egzersizler." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Koronavirüs, hareketsiz ve kötü beslenenlerde daha ağır seyrediyor"
Prof. Dr. Mehmet Erdil, hareketsiz kalmanın birçok sağlık sorununa  neden olduğunu dile getirerek, "Vücudumuzun dizaynına baktığımızda hareket etmek  için yaratıldık. Şimdi pandemiyle beraber iyiden iyiye hareketsiz kalan bir vücut  var. Bu da her türlü sıkıntıya yol açacak bir ortam sağlıyor. Bunu mutlaka  engellemek gerekiyor. Pandemiden dolayı zaten evde kalmanın verdiği bir  psikolojik problem var. Buna başka sıkıntıların eklenmesi daha sonra bambaşka  problemlerle karşılaşmamıza neden olabilir." şeklinde görüş belirtti.
 
Spor yapan ve zinde olanların koronavirüsü daha çabuk yendiğine  yönelik araştırma sonuçlarının olduğunu anlatan Erdil, "Hareketsiz ve kötü  beslenen insanlarda koronavirüs maalesef daha ağır seyrediyor. Bu açıdan da  bakmak lazım. Pandeminin ne kadar süreceği de ön görülemiyor." ifadelerini  kullandı.
 

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Kovid-19 corona virüs
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