Uzmanından Kovid-19 ile mücadelede ‘doğru beslenme’ uyarısı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Havva Kılınç, Kovid-19’a yakalanan hastaların beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, doğru beslenme şekline yönelik bilgi verdi.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurgulayan Dyt. Kılınç, “En başta dikkat edilmesi gereken sıvı alımıdır. Ateşli hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları, ishal gibi durumlarda vücutta sıvı kaybı arttığı için kaybedilen su mutlaka hızlıca yerine konulmalıdır. Yetişkinler için kilogram başına 30 ml, çocuklarda 50 ml almak yeterli olacaktır. Bazı Kovid-19 hastalarında, bağırsak mukozasının doğrudan viral enfeksiyonu veya antiviral ve antienfektif ilaçlar nedeniyle gastrointestinal semptomlar (karın ağrısı ve ishal gibi) vardır. Kovid-19 hastalarında bağırsak mikro ekolojik dengesinin bozulduğu ve laktobasillus ve bifidobacterium gibi bağırsak probiyotiklerinde önemli bir azalma olduğu çalışmalarda görülmüştür. Hem bağışıklığı desteklemek hem de bağırsak florasını düzenlemek açısından probiyotik içeren yoğurt, kefir, sirke gibi besinlere mutlaka yer verilmelidir. Fast-food tarzı un ve trans yağdan zengin beslenme vücutta inflamasyonu arttırmaktadır. Aynı zamanda şeker ve şekerli besinlerden zengin beslenme yapılan çalışmalarda virüs bağlanmasını arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle bu tarz besinlerden uzak durulmalıdır” diye konuştu.

D VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIĞI ETKİLİYOR