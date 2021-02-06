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Uzmanından "evde düzenli günlük egzersiz" uyarısı

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 16:56 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 16:56

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Karagüzel, ebeveynlerin kontrolünde sağlıklı beslenme ile evdeki fiziksel koşullar göz önünde bulundurularak "düzenli günlük egzersiz" programlarının yapılmasının önemli olduğunu belirtti.


Karagüzel, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde çocuk ve  ergenlerde karşılaşılan önemli toplumsal sorunlardan birinin kilo artışı olduğunu  söyledi.
 
Hem salgın öncesinde kilo problemi olmayan çocuklarda belirgin kilo  artışları hem de pandemi öncesinde obezite nedeniyle izlenen çocuklarda obezite  yönetiminin olumsuz etkilendiğini gözlemlediklerini dile getiren Karagüzel, şu  ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 pandemisinin ilk günlerinden itibaren bulaş riskini ve  hastalığın ortaya çıkışını azaltmak, ağır klinik tablolarla ölüme sebebiyet  vermemek açısından başka insanlarla teması asgariye indirip evlerimizde izole bir  şekilde yaşamak ne yazık ki zaruri hale gelmiştir. Bu özel süreçte sağlıklı  yaşamak ve yeni sağlık sorunlarına meydan vermemek için evde kalmak kadar evde  geçirilen zamanı iyi yönetmek de önemlidir."
 
Prof. Dr. Karagüzel, salgın gereği çocukların açık havada spor yapma  imkanının kısıtlandığına işaret ederek şunları kaydetti:
"Okulların online eğitime geçmesiyle de derslerin bilgisayar başında  yapılması günlük fiziksel aktivitelerinin azalmasına zemin oluşturmuştur. Ebeveyn  gözetimi yeterli olmayan çocuklar için ders dışındaki zamanın kontrolsüz şekilde  bilgisayar başında geçirilmesi de sıradanlaşmıştır. Bilgisayar veya ekran  karşısında zaman geçiren çocukların hareketsiz kalmaları yanında, pandemi ile  değişen yaşam tarzına adaptasyon stresi, bu stresi azaltmak için yemeye yönelme,  uyku düzensizliği, öte yandan ekran karşısında sürekli atıştırmalık yiyeceklerin  tıkınırcasına tüketilmesi kilo artışı ve obezitenin ortaya çıkışını  hızlandırmaktadır."
 
"Salgın döneminde de sağlıklı kalınabilir"
Bu kapsamda düzenli egzersizin önemine dikkati çeken Karagüzel, "Bu  nedenle, ebeveynlerin kontrolünde sağlıklı beslenme ile evdeki fiziksel koşullar  göz önünde bulundurularak 'düzenli günlük egzersiz' programlarının yapılması  önemlidir. Evde geçirilen süre içinde şekerli içecek ve rafine gıdaların  tüketimini azaltarak, sağlıklı beslenme ilkelerine uygun bir beslenme programı  yapıldığında hem öğün atlamaya fırsat verilmez hem de sürekli bir şeyler  atıştırmanın önüne geçilebilir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Karagüzel, salgın döneminde de sağlıklı kalınabileceğini vurgulayarak,  "Dengeli ve doğal beslenme yanında, düzenli günlük egzersiz programı ile bel  çevresinin kalınlaşması ve obezitenin önüne geçebilir, pandemi döneminde de  sağlıklı kalabiliriz. Çocuklarda yaşına uygun kitap okuma, evdeki diğer  bireylerle eğlenceli oyunlar oynayarak vakit geçirme, evde düzenli spor yapma ile  gelişen 'iyi hissetme' duygusu stresle başa çıkmayı da kolaylaştıracaktır." diye  konuştu.
 
"Evde egzersiz için ayrıntılı araç gereçlere de ihtiyaç yoktur"
Çocuklarda özellikle bu dönemde ciddi kilo artışlarının olduğunu  aktaran Karagüzel, şöyle devam etti:
"Bu dönemde hastanemize gelen çocukların önemli bir kısmında ne yazık  ki ciddi kilo artışları mevcut ve bunun için ebeveynlerin tek açıklaması 'evde  hareketsiz kaldı' olmaktadır. Oysa sağlıklı yaşam için hiçbir bahanemiz olmamalı  ve elimizdeki fırsatları değerlendirmeye çalışmalıyız. Evde programlı egzersiz  yapabilmek için öyle ayrıntılı araç gereçlere de ihtiyaç yoktur. Yeter ki  sağlıklı yaşam adına bir karar verilip, istikrarlı şekilde bu kararı  uygulayalım."
 
Karagüzel, obeziteden korunmanın tedavi etmekten çok daha kolay  olduğuna değinerek şunları ifade etti:
"Evde yapılabilecek aktiviteler, hareketli müzik eşliğinde dans etmek,  olduğun yerde tempolu yürüme ve koşma hareketi gibi egzersizler yanında, yaş  gruplarına uygun sanal ortamda dans veya farklı spor dersleri, yoga, pilates veya  evde egzersiz programları kullanılabilir. Bunun için mutlaka günlük program  içinde vakit ayrılmalı, uyku düzenine özen göstermeli ve kalıcı davranış  değişikliği için diğer aile bireyleri ile de iş birliği yapılmalıdır. Ayrıca,  obezite yönetiminde endokrinolojik izlem yanında, beslenme uzmanı ve yeme  davranış bozukluğuna yönelik çocuk psikiyatrisi ile iş birliği de önemlidir."
 

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