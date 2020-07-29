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Diş sağlığı için "eti yumuşak tüketin" önerisi

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:56 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 16:02

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın, Kurban Bayramı'nda, diş sağlığı için etin bir süre bekletilip yumuşak şekilde pişirildikten sonra tüketilmesi ve sonrasında diş temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.


Prof. Dr. Akın, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda et ve tatlı  tüketiminin arttığını söyledi.
 
Tüketim sonrası dişlerin temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini,  etlerin diş arasına sıkışabileceğini anlatan Akın, şöyle konuştu:
"Et diş arasında kalınca bir süre sonra ağrı yapar. Bu ağrı çürük  ağrısı mı yoksa dişin arasına sıkışan etin sebep olduğu ağrı mı birbirine  karıştırılıyor. Bunların karıştırılmaması gerekiyor. Biz Türk halkı olarak kürdan  kullanmayı çok seviyoruz. Bütün restoranlarda, gittiğimiz yemek mekanlarında  sürekli kürdanla temizlik yapma gayreti içindeyiz ama kürdan sakıncalı bir alet.  Özellikle diş etlerine temas edip onları irite edebilir, ödem dediğimiz enfekte  durumlara sebebiyet verebilir."
 
"Kürdan yerine arayüz fırçası veya diş ipi kullanılmalı"
Akın, bu nedenle kürdanı önermediklerini, bunun yerine arayüz  fırçaları ve diş iplerinin kullanılması gerektiğini ifade etti.
 
Arayüz fırçalarının kullanımının kürdana çok benzediğini ancak diş  etlerine zarar vermediğini belirten Akın, "Dişlerin arasında hem temizliği  sağlıyor hem de o basınç ağrısını engellemiş oluyor." dedi.
 
Diş ve çene sağlığı için uzun süre çiğnemeyi gerektirecek şekilde  tüketim yapılmaması uyarısında bulunan Akın, şöyle devam etti:
"Kurban eti o an kesiliyor, taze ve sert olabiliyor, onun için eti  uzun süre pişirip yumuşak tüketmek lazım. Uzun süre çiğnendiği zaman çenelerde  yorgunluk ve çenenin ekleme bindireceği yük nedeniyle eklem problemleri  gelişebilir veya bunlar tetiklenebilir. Zaten popülasyonun birçoğunda eklem  problemini görüyoruz. Yüzde 17 gibi ciddi orana sahip. Tedavi edilmesi gereken  oran bu. Eti yumuşak tükettikleri zaman buna da engel olurlar. Sakız da uzun süre  çiğnendiği zaman aynı probleme neden olur. O yüzden sakızı, çok kısa süreli,  birkaç dakika tüketebilirler."
 
"Tatlıdan sonra hemen dişler temizlenmeli"
Akın, bayramda tüketimi artan tatlının da diş çürüklerine sebebiyet  verebileceğini anlattı.
 
Bu nedenle tatlı tüketiminden olabildiğince kaçınılması gerektiğini  belirten Akın, tatlı yenildiğinde hemen arkasından su içilebileceğini, kısa  süreli sakız çiğnenebileceğini, bu sayede ağızdaki PH dengesi sağlanarak  çürüklerin önüne geçilebileceğini bildirdi.
 
Prof. Dr. Akın, bu bayram öncesinde de klinikte hasta yoğunluğunun  arttığını dile getirerek, "Tabii ki herkes bayrama, dişleriyle sağlıklı ve güzel  bir gülüşle girmek istiyor. Şu an genellikle bakım ve protetik tedavilerle  uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.
 

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