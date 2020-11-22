Uzmanından bağışıklığı güçlendiren kış çorbası tarifi

Havaların soğuması, koronavirüs vakalarının artmasını ve gribal enfeksiyon riskini de beraberinde getirdi. Bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Işkın, gribal enfeksiyon ve koronavirüs salgınına karşı vatandaşların bağışıklığını güçlendirecek içinde zencefil ve zerdeçal olan kış çorbası tarifi paylaştı.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Aşçılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Merve Işkın, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdalar tüketmesi gerektiğini belirti. Dr. Öğr. Üyesi Işkın, “Havaların soğuması ve koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekir. Yapacağımız kış çorbamızın içerisinde de zencefil ve zerdeçal bulunuyor. Zencefil ve zerdeçalın bağışıklığı güçlendirme özelliği herkes tarafından biliniyor. Bizlerde zencefil ve zerdeçalı özellikle kış aylarında çorbalarımızda kullanmaya özen göstermeliyiz” diye konuştu.

TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

Vatandaşlara, bağışıklığı güçlendiren kış çorbası içmelerini tavsiye eden Dr. Öğr. Üyesi Işkın, çorbanın malzemelerini şöyle sıraladı:

“1 adet kuru soğan, 2 dal kereviz, 2 dal yeşil sağan, 2 adet havuç, 1 adet kabak, 1 adet dolmalık kırmızı biber. Çorbanın terbiyesi için; 2 yemek kaşığı un, yarım su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, limon, tuz, zencefil, zerdeçal, karabiber”

TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI YAPIMI

Dr. Öğr. Üyesi Işkın, çorba yapımını ise şöyle anlattı:

“4 yemek kasığı sıvı yağ tencereye alınır. Soğanlar küçük küçük doğranır ve sıvı yağında sotelenir. Küçük bir şekilde doğranan sebzeler pişme sürelerine göre; havuç, yeşil soğan, kırımızı biber, kabak ekleyerek kavrulur. 6 su bardağı su ilave edilir. Orta derece ateşte 10 dakika kaynatılır. Terbiyesi hazırlanıp çorbaya eklenir. Son olarak baharatlar eklenir. Servis edilirken de ince kıyılmış maydanozlar ile servis edilebilir.

Çorbanın terbiyesi için:

Yarım su bardağı yoğurt bir kaba alınır. 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 yumurta sarısı karışıma eklenir. Ardından 3 – 4 damla limon damlatılır. Homojen bir kıvana gelene kadar karıştırılır. Kaynayan çorbaya zencefil, zerdeçal ve tuz eklenir. Ardından terbiye yavaş yavaş çorbaya ilave edilir."