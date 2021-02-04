Uzmanından ailelere tatil ipuçları!

Ara tatilde çocuklarını eğlendirirken kendi isteklerini ve psikolojik durumlarını göz ardı eden ebeveynlere uzmanlardan uyarı var. Aile bireylerinin beraber eğlenebileceği aktiviteler seçilmesini öneren uzmanlar, anne ve babaların da bu süreçte zorlandığını belirterek “Zorlandığınız süreçte durup bekleyip belki biraz da dinlenip yeniden başlamayı unutmayın” tavsiyesinde bulunuyor.

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, yarıyıl tatilinin verimli bir şekilde geçirilmesi için ebeveynlere önerilerde bulundu.

Çocuklar serbest mi bırakılmalı yoksa çocuklara gün gün plan mı yapılmalı konusunda velilerin kafalarının karışık olduğunu aktaran Taşkın, “Öncelikle unutulmaması gereken konu, okul çağındaki bir çocuk için sağlıklı ebeveynlerin olmasıdır. İlk olarak çocuklarınızın sağlığını düşünürken kendi psikolojik ve fizyolojik sağlığınızı ihmal etmemelisiniz” diye konuştu.

AİLELERİN ZEVK ALACAĞI AKTİVİTELER PLANLAYIN

Çocuklar ile ebeveynlerin, bu süreçte hem kendilerinin zevk alacağı hem de çocukların zevk alacağı programlar oluşturmalarının önemine işaret eden Özgenur Taşkın, sosyal medya aracılığı ile birçok yeni aktivite ile tanışıldığını söyledi.

Bu noktada unutulmaması gereken noktanın herkesin zevk aldığı aktivitelerin aynı olamayacağını kaydeden Taşkın, “Çocukları zorlamanın ve başkalarının ne kadar eğlendiğini göstermenin iyi etki bırakması istenirken bu durum, çocukların aktiviteden soğumasına neden olabilir. Hayatta birincil hedefimiz ‘yaşamdan zevk almak olmalıdır’ kelimesini biz ruh sağlığı uzmanları oldukça fazla kullanmaktayız. Aktivite yaparken de çocuğumuzun ve kendimizin zevk almamız gereken aktiviteler bulmaya özen göstermeliyiz” diye konuştu.

ÇOCUĞUNUZ BİR AYNA

Beraber bir kitap okunuyorsa o kitap karakterlerini hayal etmenin, ardından çizmenin ve çizilen karakterler üzerinden yeni yeni hikayeler oluşturmanın güzel olabileceğini dile getiren Taşkın, tamamen ebeveynin ve çocuğun hayal gücüne kalmış ve yaratıcılığı geliştirecek aktivitelerin verimli olacağını söyledi.

Özgenur Taşkın, “Önemli bir diğer faktör ise çocukları televizyondan uzak tutup da kendinizin televizyon başına geçmemesi olacaktır. Çocuğunuzu ayna gibi düşünebilirsiniz. Siz ne yaparsanız benzer hareketleri onda göreceksiniz” uyarısında bulundu.

BU TAVSİYELERE KULAK VERİN!

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın çalışan anne babalar için de şunları tavsiye etti:

• Çalışan anne babalar mutlaka sömestr tatilinin okul sürecinden farklı geçmesi konusunda çocuklarını desteklemeli. Çocuk okul ve tatil zamanının farkına varabilmeli.

• Uyku saati oldukça önemli olacaktır. Sabahları çocukların fazla uyumasının yarardan çok zararı olacaktır.

• Uyku düzeni, yemek düzeni yine aynı rutinde devam edebilir fakat gün içinde ödüllendirici aktiviteler (oyun, parka gitmek, resim çizmek, sanal olmayan her türlü aktivite) ile çocukların gününün planlanması gerekmektedir.

• Pandemi sürecinde çalışan veya çalışmayan anne babalara ortak tavsiye olarak, ebeveynlikten önce bireysiniz. Birey olarak bu süreç sizi de zorlamış olabilir.

• Zorlandığınız süreçte durup bekleyip belki biraz da dinlenip yeniden başlamayı unutmayın!

• Bu yol haritası motivasyon kaynağı olacaktır. Birey olarak psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra ebeveyn olarak çok daha verimli olacaksınız.