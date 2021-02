Uzmanı uyardı: Sosyal medya doğru okunmalı

Sosyal medyanın bilinmeyen taraflarından bahseden Yunus Sedat Aydın , dijitalde bilgi kirliliğinin giderek daha da arttığına değinerek önümüze gelen bilgileri başka platformlardan doğrulatarak kontrol edilmesinin faydalı olacağını açıkladı. Her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini belirten Aydın, “Dijital çağda yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde, hemen hemen herkesin elinde akıllı telefon ve bu telefonların bağlı bulunduğu sosyal medya hesapları var. Birçoğumuz, zamanımızın belirli bir kısmını Facebook Twitter ve Youtube gibi platformlara ayırıyoruz. Elbette, bu platformlarda her gün yeni yeni bilgilerle karşılaşıyoruz. Geleneksel medyadan farklı olarak, dijital ortamlar her türlü bilgi kirliliğine ve söylentiye açık oluyor. Kimliği belli olmayan kullanıcılar ortaya farklı iddialar atıp gündemi değiştirebiliyor” diye konuştu.