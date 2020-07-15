Uzman uyardı: Sosyal medya bağımlılığı madde bağımlılığı gibi

Adana'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, sosyal medya bağımlısı kişilerin sırf beğeni ve takipçi kazanmak için farklı davranışlarda bulunduğunu, beğeni kazanmayınca da bunalıma girdiklerini belirtti. Sönmez, "Madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı ve kumar gibi. Kişi beğenilince haz alıyor, bu haz o bağımlılığı tetikliyor ve daha ileri giderek yapılmayacak hareketler yapıyorlar" dedi.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya kullanımının arttığı ve vatandaşların bu ortamlarda çok fazla vakit geçirdiğini söyleyen Dr. Erdem Önder Sönmez, uyarılarda bulundu. Beğeni ve takipçi kazanmanın da bağımlılığı artırdığını dile getiren Sönmez, insanların takipçi ve beğeni oranına göre hareket ettiğini anlattı.

Örnekler üzerinden uyarılar yapan Sönmez, "Sınavına geç kalmış gibi yapan bir öğrenci, içeri alınmayınca kendisini yerlere atıyor ve bunu sosyal medyada paylaşarak takipçi veya beğeni kazanmaya çalışıyor. Bazı kişilerin olmadık hareketlerle daha fazla kişilere ulaşmayı ve beğenilmek için yaptıkları hareketler var. Sosyal medya bağımlıları her anlarını çekiyorlar ve amaçları sadece beğenilmek. Madde bağımlığı, sigara bağımlılığı ve kumar gibi. Kişi beğenilince haz alıyor, bu haz o bağımlılığı tetikliyor ve daha ileri giderek yapılmayacak hareketler yapıyorlar" dedi.

ARKADAŞLARIYLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞSÜNLER

Bu depresyondan kurtulmak için, telefon ve bilgisayarın bir kenara bırakılması gerektiğinin altını çizen Sönmez, şunları söyledi: