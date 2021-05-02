Uzman isim ülkesine seslendi: F-35 yerine Türk SİHA'sı...

Teknik aksaklıklar nedeniyle son zamanlarda sık sık tartışma konusu olan F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) bir eleştiri de Norveç'ten geldi.
Nobel Ödülü Komitesi üyesi ve Dış Politikalar Uzmanı Norveçli Asle Toje, F-35 savaş uçağının bir "güven krizi" içerisinde olduğunu ifade etti.
F-35 yerine Bayraktar TB2 önerdi
F-35 programının oldukça maliyetli olduğuna vurgu yapan Toje, "F-35’in maliyeti ile yaklaşık 22 tane Bayraktar TB2 satın alınabilir. TB2, Ermeni hava savunmasını parçalara ayırdı." dedi.
"F-35 bir dipsiz kuyu"
Kongre Savunma Komitesi Başkanı’nın F-35 için "dipsiz kuyu" dediğini belirten Toje, bunun yanı sıra İngiltere’nin F-35 siparişini 138 uçaktan 48 uçağa düşürdüğünü vurguladı. (aHaber)