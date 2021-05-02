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Uzman isim ülkesine seslendi: F-35 yerine Türk SİHA'sı...

02 Mayıs 2021 Pazar - 23:21 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 23:21

Türk SİHA'sı Bayraktar TB2’nin namı Norveç'e kadar uzandı. Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje, kritik bir Bayraktar TB2 ve F-35 karılaştırması yaptı ve aralarındaki farka dikkat çekti. Toje, "Norveç, F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı." ifadelerine yer verdi. Dağlık Karabağ zaferi üzerinden SİHA'larımıza övgü yağdıran Asle Toje, "Bir F-35'in parası ile Ermeni hava savunmasını parçalara ayıran Türk üretimi Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir." ifadelerini kullanadı.


Teknik aksaklıklar nedeniyle son zamanlarda sık sık tartışma konusu olan F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) bir eleştiri de Norveç'ten geldi.
 
Nobel Ödülü Komitesi üyesi ve Dış Politikalar Uzmanı Norveçli Asle Toje, F-35 savaş uçağının bir "güven krizi" içerisinde olduğunu ifade etti.
 
F-35 yerine Bayraktar TB2 önerdi
 
F-35 programının oldukça maliyetli olduğuna vurgu yapan Toje, "F-35’in maliyeti ile yaklaşık 22 tane Bayraktar TB2 satın alınabilir. TB2, Ermeni hava savunmasını parçalara ayırdı." dedi.
 
"F-35 bir dipsiz kuyu"
 
Kongre Savunma Komitesi Başkanı’nın F-35 için "dipsiz kuyu" dediğini belirten Toje, bunun yanı sıra İngiltere’nin F-35 siparişini 138 uçaktan 48 uçağa düşürdüğünü vurguladı. (aHaber)

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Türk SİHA TB2 Bayraktar TB2 f-35
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