Uzman çavuş nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler uzman çavuş olamaz?

Uzman çavuş olmak, ülkemizdeki pek çok gencin hayallerini süsleyen meslek dalları arasında yer alıyor. Günümüzde pek çok gencin hayallerini süsleyen uzman çavuşluk için farklı meslek dallarında da olduğu gibi belirli şartları sağlamanız gerekir. Uzman çavuş olarak askerlik mesleğini profesyonel olarak sürdürmek isteyen pek çok kişi, uzman çavuş olmanın şartlarını detaylı bir şekilde araştırıyor.

Askeriyenin belirlemiş olduğu yeterli oranda boy ve kiloya sahip olmak gerekir. Bu oran ise, en az 1.64, en fazla ise, 2.10 cm şeklinde belirlenir. Aynı zamanda boyunuza uygun bir kiloya sahip olmanız da çok önemlidir.

Uzman Çavuş Nasıl Olunur?

Uzman çavuş, uzman onbaşı VE uzman erbaşı olarak da bilinir. Uzman çavuş olmak isteyen kişilerin istenilen şartları karşıladığı zaman sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik sınavına girmesi gerekir. Tüm bu aşamalardan başarı ile geçen adaylar, uzman çavuş eğitimi aldıktan sonra 37 yıl arasında göreve başlamak için gerekli olan sözleşmeyi imzalayarak bu mesleğe adım atabilir. Uzman çavuş olmak için gereken şartları dikkatli bir şekilde inceledikten sonra bu mesleğe uygun olup olmadığınız konusunda bir karara verebilirsiniz.

Uzman Çavuş Şartları Nelerdir?

T.C vatandaşı olmak

Askerlik görevi boyunca üstlerinden herhangi bir şikayet almamış olmak gerekir.

Uzman çavuş olmak için belirlenen yaş sınırı ise, 25 yaştır. Bu nedenle de başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarı ile 25 yaşını bitirmemiş olmak gerekir.

Uzman çavuş mesleğine başvuru yapıldığı zaman terhisin üzerinden 3 yıldan daha az bir süre geçmiş olması gerekir.

Önceki zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri içinde görev yapan yedek subay, astsubay, subay, uzman jandarma, teğmen ve uzman erbaş olarak görev yapmamış olmak gerekir.

Ortaokul, yüksekokul, lise ya da fakülte mezunu olmak gerekir.

Er ya da erbaş olarak askerlik yapmış olma şartı bulunur.

Uzman erbaş alımı sırasında bulunan sınır ve branşlar için aranan şartların sağlanması çok önemlidir.

Askerliğin yapıldığı süre zarfında Askeri Ceza Kanuna göre 148. Madde ile ilgili bir ceza almamak gerekir.

Uzman çavuş olmak için yaptığınız müracaatın üzerinden 3 yıldan daha kısa bir süre geçmesi gerekir.

Terör örgütü, çeşitli gruplar ya da çete gibi suç örgütleri gibi olaylar içinde bulunmamış olma şartı da bulunur.

Askeriyenin belirlemiş olduğu yeterli oranda boy ve kiloya sahip olmak gerekir. Bu oran ise, en az 1.64, en fazla ise, 2.10 cm şeklinde belirlenir. Aynı zamanda boyunuza uygun bir kiloya sahip olmanız da çok önemlidir.

Kimler Uzman Çavuş Olamaz?

Uzman çavuş olma şartlarından bir ya da birkaçına sahip olmayan, askerliğe engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunan ve terör örgütü gibi zararlı gruplar içinde yer alan kişiler uzman çavuş olamaz.