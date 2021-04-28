Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığımızda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Uzman çavuş koronavirüsten hayatını kaybetti
Uzman çavuş koronavirüsten hayatını kaybetti
DHA | 28 Nisan 2021 Çarşamba - 11:01 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 11:01