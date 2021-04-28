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Uzman çavuş koronavirüsten hayatını kaybetti

DHA |  28 Nisan 2021 Çarşamba - 11:01 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 11:01

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığımızda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
 
 

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MSB Uzman çavuş koronavirüs
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