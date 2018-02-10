10 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
11°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.590 -0.59 EURO 4,6810 -0.22
USD 3,8230 -0.16 ALTIN 161,540 -0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Uzman Çavuş: Kimse ağlamasın, çok şükür iyiyim

10 Şubat 2018 Cumartesi - 7:35 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 7:41

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız, memleketi Manisa'ya getirildi.


Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Turgutlu Devlet  Hastanesine sevk edilen Yıldız'ı, İlçe Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı  Turgay Şirin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, ailesi ve  arkadaşları karşıladı.
 
Talat Yıldız, yaptığı açıklamada, Türk askerinin operasyonun başladığı  ilk günden bu yana destan yazdığını söyledi.
 
Kendisinin de iyileşir iyileşmez silah arkadaşlarının yanına  döneceğini belirten Yıldız, "Kimse ağlamasın, çok şükür iyiyim. Allah  şehitlerimize rahmet eylesin. Allah ordumuzu daha beterinden korusun."  ifadelerini kullandı.
 
Hastanede tedavi altına alınan askerin annesi Fadime Yıldız ise  "Evladıma ağlamayacağıma söz verdim. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun,  vatanımız sağ olsun." dedi.
 
Protokol üyeleri de Talat Yıldız'a "geçmiş olsun" dileğinde  bulundu.
 
Operasyon sırasında yüzünden yaralanan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi  olduğu öğrenildi.
 
  
 

ETİKETLER

zeytin dalı zeytin dalı harekatı son dakika uzman çavuş gazi Talat Yıldız manisa
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.