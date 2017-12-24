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Uzman askerlere bireysel silah taşıma yetkisi verildi!

AA |  24 Aralık 2017 Pazar - 8:40 | Son Güncelleme : 24 12 2017 - 11:11

Yayımlanan yeni KHK kapsamında TSK'daki uzman erbaşlara zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.


KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara zati demirbaş silah edinme hakkı da sağlandı.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'daki  düzenlemeyle Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, Türk  Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay, astsubay ve uzman erbaşlara; Jandarma  Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, kendi bünyelerindeki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman  erbaşlara, Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet  hizmetleri sınıfı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra  ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine, görevlerinde kullanmak  üzere bedeli mukabili zati demirbaş silah olarak satılacak.

Satılan silahların ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile satılma şekil ve şartları, zayi, hasar,  onarım, kadro standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini ve diğer konular yönetmeliklerle belirlenecek.

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