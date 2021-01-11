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Uzaydan Gelen Fırtına fragmanı!

11 Ocak 2021 Pazartesi - 17:28 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 17:32

Başrollerinde Gerard Butler, Jim Sturgess ve Abbie Cornish'in olduğu "Uzaydan Gelen Fırtına" filmi cumartesi akşamı saat 22.45'te Kanal D'de!


Dünya'nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.

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