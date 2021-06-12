Uzayda 5 yıl saklanan fare spermlerinden üretildi!

Japon bilim insanları, kozmik ışınların ve uzay radyasyonunun biyolojik etkisini değerlendirmek için uzun süre ISS’te saklanan dondurularak kurutulmuş spermlerin üreme potansiyelini inceledi. Bu inceleme kapsamında yapılan deneyde, bilim insanları uzayda yaklaşık 5 yıl saklanan spermlerden fare yavruları üretmeyi başardı. Bilim insanları, sperm DNA'sının veya doğurganlığının uzay radyasyonundan etkilenmeden genetik açıdan normal fare yavruları elde ettiklerini açıkladı. Deneyin sonuçları, spermin uzayda 200 yıldan fazla saklanabileceğini gösterdiği ifade edildi.

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