Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Uzay Programı"nın tanıtım toplantısında Ay'a gidiş planlarını anlattı. Uzay alanında 'etkin ve yetkin' insan kaynağının geliştirileceğini belirten Erdoğan, bir Türk vatandaşını uzaya göndermenin de hedefleri arasında olduğunu açıklayarak "Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır. Gerekli niteliklere sahip gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayacak ve uzaya göndereceğiz." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı bir programda uzaya gidecek ilk Türk'ün nasıl seçileceğini anlattı. Pek çok kişi, internette 'Uzaya gitmek istiyorum. Uzaya gitmek için başvuru var mı?" sorularını araştırıyor. Peki, Uzaya gidecek ilk Türk nasıl seçilecek? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Milli Uzay Programı"nın tanıtım toplantısında "Bir Türk vatandaşını uzaya göndermeyi hedefliyoruz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı programda "Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi" diyerek uzaya gidecek kişinin nasıl seçileceğini açıkladı. Peki, Uzaya gidecek ilk Türk nasıl seçilecek? Ay'a gidecek kişi nasıl seçilecek? İşte uzaya gönderilecek vatandaş...

Milli Uzay Programı'nın tüm dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , hedeflerinin bir Türk vatandaşını uzaya göndermek olduğunu duyurdu. Erdoğan "Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda halen bu hayalini sürdürenler var. Hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır." dedi.

GÖNÜLLÜLER ARASINDAN UZAYA GÖNÜLLÜ GÖNDERİLECEK!

Erdoğan, "Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz" diyen Erdoğan, uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişinin gönüllüler arasından seçilerek, gerekli eğitimleri almasını sağlayacaklarını ve uzaya göndereceklerini belirtti.

Bu sayede uluslararası uzay istasyonunun altyapısından da yararlanılacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii benim özellikle burada bir şerhim var. Mademki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bu bizim hassas noktamız. Buradan dil bilimcilerimize bir çağrıda bulunuyor ve diyorum ki; 'gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım.' Tabii yalnızca dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir."

BAKAN VARANK UZAYA GÖNDERİLECEK KİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'na katıldı. Uzay programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank: "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı." dedi.

Uzaya gidecek kişi nasıl seçilecek sorusuna Varank, "Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız" dedi.