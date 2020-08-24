Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var projesi nedir? MEB'ten paylaşım sitesi! MEB Uzaktan eğitim ile ilgili fikirleri alacak!

Milli Eğitim Bakanlığı corona virüs salgın sürecinde uzaktan eğitim modelini hayata geçirmişti. Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle yeni eğitim öğretim yılına başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı salgın sürecinde öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin görüşlerini almak için yeni bir paylaşım sitesini uygulamaya koydu. Uzaktan eğitim ile ilgili fikirler alınacağı "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" sitesi açıldı. MEB Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var internet sitesi için merak edilenler....

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim süreci ile ilgili öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin görüşlerini almak için 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' eğitim sitesini uygulamaya koydu.

Uzaktan eğitim altyapısını gerek içerik gerekse teknik açıdan yeni bir vizyon ve bakış açısıyla yenileyen Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim ile ilgili görüşleri almak için toplum temsilcilerini Ankara ’daki toplantıda buluşturdu.

EĞİTİMLE İLGİLİ FİKİRLER ALINACAK

Bakan Selçuk “Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var” diyen herkese seslendi:

“Sadece uzmanların değil; tüm öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, ailelerin çok özgün fikirleri var. Her birinden yararlanabilmek için “Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var” paylaşım sitesini açtık. Her yurttaşımız uzaktan eğitime ilişkin fikrini buraya yazabilir. Herkesin fikrine ihtiyacımız var.”

'UZAKTAN EĞİTİM OKUL GİBİ OLMALI'

Uygulamalar ve rakamlar kadar uzaktan eğitim sürecinin insani, vicdani ve ahlaki boyutunun da bir o kadar önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk,“Biz uzaktan eğitimde bazı inceliklerin kaybedilmemesi, hatta bu incelikler konusunda daha özenli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Okul, yalnızca ‘öğretilen’ yer değil, aynı zamanda yaşanılan bir yer… Uzaktan eğitim de tıpkı bir okul gibi olmalı. Sadece ders içeriklerinin sunulduğu bir platformdan ziyade okulun sıcaklığını ve samimiyetini de yansıtmalı.” dedi.