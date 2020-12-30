Uzaktan eğitim veren öğretmenlere büyük destek

PDA Danışmanlık ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün işbirliğiyle hazırlanan eğitim programına Vakıf Katılım Bankası ve HP ana sponsor, Adel ve Ankara Bilim Üniversitesi gümüş sponsor olarak katkı sağladı, programa Microsoft da destek oldu.

PDA Danışmanlık’ın Kurucusu Abdulkadir Özbek, “Mart ayında küresel salgının ülkemize de gelmesi ile birlikte eğitim ve öğretimle ilgili dinamikler ani bir değişikliğe uğradı. Uzaktan öğretim ve dijital eğitim bir anda odak noktası haline geldi. Biz de bu süreçte öğretmenlere destek olmak ve uzaktan öğretimi en modern teknolojik araçları kullanarak daha nitelikli hale getirebilmek adına çok özel bir program hazırladık.”

“Uzaktan Öğretimde Dijital Eğitim Programı” ile uzaktan öğretimin nitelikleri artırılabilir

Videolarla, podcastlerle, kitap özetleriyle interaktif bir eğitim-öğretim deneyimi sunmak üzere yola çıktıklarını belirten Abdulkadir Özbek, programın sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı Sertifikası takdim edileceğini de açıkladı.

Uzaktan öğretimi daha nitelikli hale getirmeyi hedefleyen program ile öğretmenlere uzaktan eğitime uygun ders senaryoları oluşturma, web 2.0 araçlarıyla öğrencileri derste daha aktif hale getirme ve yeni nesil ölçme değerlendirme araçları hakkında bilgiler verilerek donanımın artması sağlanacak.