Uzaktan eğitim uzadı mı? Milli Eğitim Bakanlığı daha önce 4 Ocak'a kadar süreceğini açıkladığı uzaktan eğitime 22 Ocak 2021'e kadar devam edileceğini duyurdu. MEB'in uzaktan eğitimin uzatıldığını duyurduğu açıklamasına göre, İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. Sömestr tatili ise üç haftaya uzatıldı. 2. dönem ne zaman başlıyor 2021?

Uzaktan eğitim uzadı mı? 2. dönem ne zaman başlıyor 2021? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre daha önce 4 Ocak'a kadar süreceği planlanan uzaktan eğitim, İlkokul, ortaokul ve liselerde 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

YARI YIL TATİLİ ÜÇ HAFTAYA UZATILDI

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.



2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İLKOKULLARDA SINAV YOK

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.