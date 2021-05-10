Tam kapanma dönemi devam ederken milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim ile ilgili bilgileri araştırıyor. Kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitimin devam edip etmediği de merak ediliyor. Öğrenciler sıklıkla 'Online ders tatil mi? Canlı dersim var mı? 10-11-12 Mayıs uzaktan eğitim var mı?' sorularını sıklıkla araştırıyor. Peki, Uzaktan eğitim tatil mi? Bugün canlı ders var mı? Uzaktan eğitim bayram tatili kaç gün? İşte detaylar...

Türkiye genelinde tam kapanma devam ediyor. Hükümet tarafından alınan ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma devam ederken kamu personelinin izinleri de belli oldu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, uzaktan eğitim sürecine devam heden öğrenciler de sıklıkla 'Online ders tatil mi? Canlı dersim var mı? 10-11-12 Mayıs uzaktan eğitim var mı?' sorularını araştırıyor.

UZAKTAN EĞİTİM TATİL Mİ? 10-11-12 MAYIS UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.

UZAKTAN EĞİTİM BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

ÖĞRETMENLER EK DERS ÜCRETİ ALACAK MI?

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.