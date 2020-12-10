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Uzaktan eğitim sırasında korkunç anlar! Öğrenciler mikrofondan duydu

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 18:58 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 18:58

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, uzaktan eğitim sırasında fenalaşan öğretim görevlisi yaşamını yitirdi.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü  Öğretim Görevlisi Uğur Günsel (52), yalnız yaşadığı üniversite lojmanında, çevrim  içi olarak ders verdiği sırada fenalaştı.
 
Derse 10 dakika ara veren Günsel'in açık kalan mikrofonundan sesleri  duyan öğrencileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
 
Lojmana gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Günsel'in hayatını  kaybettiği belirlendi.
 
Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen öğretim görevlisinin  cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 
  
 

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Muğla Menteşe öğretim görevlisi
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