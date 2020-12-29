Uzaktan eğitim ne zaman bitecek, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okul açıklaması…

Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin durumu merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından okullarla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının düşüşe geçmesi öğrencilerin yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor, uzaktan eğitim ne zaman bitecek, sorularına yanıt aranıyordu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan ve okulların durumunu aktaran açıklaması...

Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından yoğunluk kazandı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının artması üzerine alınan tedbirlerden biri de uzaktan eğitim olmuş ve yüz yüze 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Salgının seyrinde azalma olunca öğrenciler okulların açılmasını bekliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin okullarda yüz yüze eğitime başlama sürecinin uzatıldığını açıkladı. İşte Erdoğan’ın okul açıklaması…

Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor, uzaktan eğitim ne zaman sona erecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama yaptı. Erdoğan "Vaka sayısında düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

Yüz yüze eğitim ile ilgili ise kesin bir tarih belirtilmedi. 15 Şubat 2021 tarihinden kısa bir süre önce yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına dair bilgilendirmede bulunulması bekleniyor.