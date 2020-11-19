Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? MEB uzaktan eğitim açıklaması!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de görülen vaka artışları nedeniyle hem sosyal hayata hem eğitim alanında yeni koronavirüs tebdbirleri alındı. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısında alınan karar gereği okullarda eğitim online olarak devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kararın açıklanmasının ardından uzaktan eğitim süreci ile ilgili detayları paylaştı. Peki, Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Okullarda uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte MEB uzaktan eğitim genelgesi...

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler alındı. Salgının konrola altına alınması ve riski aza indirmek için Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısında alınan karar gereği okullarda eğitim uzaktan yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk online eğitim kararının ardından uzaktan eğitimin detayları ile ilgili açıklama yaptı. Uzaktan eğitim ile ilgili tüm detaylar tek tek açıklandı.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kabine toplantısında alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimleri koordinesinde öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçleri öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklar. TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA internet platformu basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerin uzaktan eğitim süreci desteklenecek.

31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek.