Uzaktan eğitim imkanı olmayan 360 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtıldı

Kocaeli’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde düzenlenen proje ile uzaktan eğitim sürecinde maddi imkanı olmayan öğrencilerin kullanması amacıyla 360 tablet bilgisayar dağıtıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan, fakat eğitime erişim sorunu bulunan öğrencilere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde düzenlenen proje ile 360 tablet bilgisayar verildi. Körfez Ticaret Odası’nda düzenlenen teslim törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve diğer odaların temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için her türlü seferberliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, “Kocaeli’de öğrencilerimizin internete erişim oranı yüzde 99.36’dır. EBA 528 EBA destek noktası kurarak çocuklarımızın uzaktan eğitime erişimlerini sağladık. Özellikle il genelinde internet erişimi olmayan, tableti olan ya da tableti olmasa da oluşturduğumuz noktalarda gidip derslerini takip edebileceği noktalar belirledik ve bu noktalarda şu anda 528’i aktif olarak kullanılıyor” dedi.

‘ŞU ANA KADAR 14 BİN 666 TABLET BİLGİSAYAR DAĞITILDI’

Uzaktan eğitim sürecinin başladığı ilk tarihten bu yana toplam 14 bin 666 öğrenciyi tablet bilgisayar ile buluşturduklarını belirten Vali Yavuz, şunları söyledi:

“İlimizde evinde televizyon olmayan öğrencilerimizi tespit ettik, kaymakamlıklarımızın ve valiliğimizin iş birliğiyle televizyonu olmayan evlere süratle televizyon teslim edildi. Bugüne kadar 14 bin 666 tablet de uzaktan eğitime erişim konusunda sorun yaşayan kardeşlerimize teslim etmiş bulunuyoruz. Bugün de 360 tabletimizi çocuklarımıza armağan edeceğiz”