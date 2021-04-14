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Uzaktan eğitim ile ilgili flaş açıklama! 'TRT EBA, EBA ve canlı dersler...'

AA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 14:41 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 14:41

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor. Bakan Selçuk açıkladı. Koronavirüs salgınında vakalarda görülen hızlı yükseliş nedeni ile bir dizi yeni tedbir alındı. Yeni önlemler çerçevesinde yüz yüze eğitime ara verildi. Tüm Türkiye'de uzaktan eğitim yeniden başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni karar sonrası uzaktan eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze  eğitime verdiğimiz bu aranın son olmasını yürekten diliyorum." dedi. 
 
Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle 8. ve 12. sınıflar ile okul  öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, yarından itibaren TRT EBA, EBA  ve canlı dersler aracılığıyla uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin AA muhabirine  değerlendirmelerde bulundu.
 
Tüm dünyanın salgınla mücadeleden yorgun düştüğü bir dönem yaşandığına  dikkati çeken Selçuk, "Hepimiz önceliği sağlığımıza verdik ve sağlığımıza  odaklandık." ifadesini kullandı.
 
Yaşanan salgının ülkedeki seyrinin, eğitimle ilgili alınan kararları  doğrudan etkilediğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Vaka sayıları azaldığında okullarımızın kapılarını yüz yüze eğitim  için açıyor, risk gördüğümüz dönemlerde uzaktan eğitime geçmek durumunda  kalıyoruz. Yüz yüze eğitime başlayabilmek için büyük bir çaba göstermiş,  öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin kıymetli dikkatleriyle  çocuklarımıza okullarımızın kapılarını açabilmiştik. Ancak ülke genelinde vaka  sayılarındaki artış, bir kez daha yüz yüze eğitime ara vermemiz ve uzaktan  eğitime geçmemiz gerektiğine işaret etti."
 
"Yeniden okul bahçelerimiz onların sesleriyle şenlenecek"
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Kabine  Toplantısı'nda alınan kararlar neticesinde yarın itibarıyla, okulların ilkokul  kademesindeki sınıflarında uzaktan eğitime geçerek, yüz yüze eğitime bir kez daha  ara verileceğini belirten Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı:
 
 "Fırsat adaletinin sürdürülebilmesi için sınav senesinde olan 8. ve  12. sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitime devam edecekler. Yüz yüze eğitime devam  edecek ve uzaktan eğitim verecek tüm meslektaşlarıma özverili çalışmaları ve  dikkatleri dolayısıyla sonsuz teşekkür ediyor, yüz yüze eğitime verdiğimiz bu  aranın son olmasını yürekten diliyorum.
 
 Uzaktan eğitim sürecinde alternatif sistemlerimizle öğrencilerimizin  yanında olacağız. TRT EBA kanallarımızda günde 3 tekrarla ekrana gelen ders  yayınlarımız, EBA internet platformundaki canlı derslerimizle, EBA destek  noktalarımızla, kaynak desteklerimizle her bir öğrencimize ulaşmaya devam  edeceğiz."
 
 Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin velilerden de ricada  bulunarak, "Çocuklarımıza lütfen iletelim, okullarımız onlarındır,  öğretmenlerimiz her zaman yanlarındadır. Bu süreci birlikte yönetiyor, birlikte  omuzluyoruz ve birlikte atlatacağız. Öğrencilerimiz yeniden okullarına,  arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşacaklar ve yeniden okul bahçelerimiz onların  sesleriyle şenlenecek. Ancak şimdi onların da gayretine, onların da sabırlarına  ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocuklara, meslektaşlarına ve velilere  teşekkür etti.

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TRT EBA EBA uzaktan eğitim canlı ders yüz yüze eğitim
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